Stefanie van der Gragt is een van de weinige spelers op het EK die voor komend seizoen nog geen club heeft. Na de onverwachtse breuk met Ajax geeft de onverzettelijke verdediger bij de Oranjevrouwen haar visitekaartje af op het toernooi: woensdag scoorde ze tegen Portugal.

"Meissie, je hebt gescoord!" Het was Sherida Spitse die Van der Gragt in het Leigh Sports Village moest vertellen dat ze de 2-0 tegen Portugal had gemaakt. Zelf lag ze roerloos op de grond nadat ze bij haar kopdoelpunt een schoen van de Portugese Catarina Amado op haar neus had gekregen. Aan het gejuich van het publiek had ze al gehoord dat haar moedige poging was geslaagd.

Met een schaafwond op haar neus deed Van der Gragt haar verhaal na de 3-2-zege op Portugal. De verdediger zei geen pijn te hebben. Het was volgens Van der Gragt het risico van het vak. Het is de 91-voudig international ten voeten uit: in de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden verbeet ze ook de pijn aan haar ribbenkast na een flinke botsing met keeper Sari van Veenendaal. "Ik ben een echte verdediger."

Niet alleen vanwege haar onverzettelijke karakter en lichte verwondingen in de afgelopen twee EK-wedstrijden is Van der Gragt een opvallende verschijning bij de Oranjevrouwen. Ze is een van de weinige spelers op het toernooi die geen club voor komend seizoen heeft.

De 29-jarige Van der Gragt speelde de afgelopen twee jaar voor Ajax, maar de Amsterdammers besloten haar contract onlangs niet te verlengen omdat ze op zoek zijn naar een voetballende verdediger.

En dat terwijl de Noord-Hollandse het slechtnieuwsgesprek was ingegaan met het idee dat haar aflopende contract verlengd zou worden. "Ik was er liever gebleven. Het is niet anders. Dit is ook topsport."

'Wil volle focus op EK hebben'

Wat dat betreft kwam het doelpunt de clubloze Van der Gragt goed uit. "Maar daar denk ik helemaal niet over na", benadrukte ze. "Het is mooi dat ik een doelpunt meepik, maar mijn taak is verdedigen. We hebben twee doelpunten tegen gekregen. Dat analyseer ik meer dan mijn doelpunt."

Van der Gragt weigerde na het duel met Portugal, waarin Nederland een 2-0-voorsprong uit handen gaf, een lange neus naar Ajax te maken. "Het voelt helemaal niet als revanche. Ik doe gewoon mijn ding en probeer het zo goed mogelijk in te vullen."

Van der Gragt heeft nog geen nieuwe club gevonden. Dat is bewust, zei ze. Ze wil alle clubperikelen over het EK heen tillen. "De mensen rondom mij zijn ermee bezig. Ik ben nu op het EK, heb ik gezegd, en daar wil ik de volledige focus op hebben. Dat gaat goed."

Voor Van der Gragt is een buitenlandse club niet uitgesloten. "Ajax was de ideale situatie voor mij, maar het is niet anders. Het buitenland kan zeker, maar dan moet alles wel goed geregeld zijn, ook voor mijn gezin. Daar doe ik het voor. Ik ben fit en voel me gelukkig goed."