Jill Roord snapt niet waarom er zoveel ophef is geweest over haar kritische uitspraken over bondscoach Mark Parsons in de Volkskrant. De middenvelder heeft ook niet op het matje hoeven komen bij de Brit.

"Wij dollen met elkaar, net als met iedereen. Het stelt echt niks voor", zegt Roord woensdag na afloop van Nederland-Portugal (3-2). "Ik had niet verwacht dat dit een dingetje was. Ik kan me niet eens herinneren dat ik dat letterlijk zo heb gezegd."

Roord zei woensdag in de Volkskrant onder meer dat de spelers de lange besprekingen van de bondscoach niks te vinden. "Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook weleens lachen: wat is dit voor vraag?"

Op de vraag van de krant of de besprekingen van Parsons soms drie uur duren, zei Roord met een lach. "Gevoelsmatig wel ja. De eerste keer dat hij er was hebben we dat meteen aangegeven: dit duurt te lang. Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter."

De uitspraken van Roord deden veel stof opwaaien. "Ik heb er helemaal van niks van meegekregen", zei de hoofdrolspeler. "Ik hoor het nu pas, ik heb net een wedstrijd gespeeld. Ik heb er oprecht niks van gehoord. Ik zit ook helemaal niet op Twitter."

Bondscoach Parsons heeft met Roord ook niet gesproken over haar uitspraken. "Hij weet dat het een lachertje is", aldus Roord. Volgens haar hoeft er ook niets uitgesproken te worden. "Dan was hij ook wel naar me toe gekomen." Parsons zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen de NOS alleen dat "een speler te veel over een coach had gepraat". Na afloop is hij er niet over gevraagd op de persconferentie.

Interview was opgenomen en goedgekeurd

Hoewel de 25-jarige Roord zich niet kan herinneren dat ze de uitspraken heeft gedaan tijdens een persmoment van vorige week donderdag bij het spelershotel in Worsley, is het interview met instemming van haar opgenomen, zo laat de verslaggever van de Volkskrant desgevraagd weten.

Roord wilde het uitgewerkte artikel voor publicatie lezen. Het interview is dinsdag naar de persafdeling van de KNVB gestuurd. Binnen een uur kreeg de verslaggever van de Volkskrant goedkeuring van perschef Janneke Versteeg. Hij hoefde geen grote aanpassingen te doen.

Roord zegt het bewuste interview niet zelf gelezen te hebben. "Ik heb gezegd tegen Janneke en Inge (persvoorlichter Inge van As, red.) gezegd dat ze er wat uit mogen halen als er iets geks in staat. Ik vertrouw hun daarin. Zij vonden het niet boeiend."

Of Roord voortaan interviews wel voor publicatie gaat lezen om ophef te voorkomen? "Misschien moet ik dat doen. Maar alsnog zijn zij (persvoorlichters Versteeg en Van As, red.) professioneel. Ik vertrouw hun in principe."