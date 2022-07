Daniëlle van de Donk moest na de openingswedstrijd tegen Zweden vaker schieten van haar persoonlijke analist. Tegen Portugal bleek ze woensdag een snelle leerling: ze scoorde de winnende 3-2 met een prachtig afstandsschot.

Van de Donk werkt al een tijdje met oud-prof Eli Sarasola, die spelers analyseert en ze van tips voorziet. Dat doet ze vooral om beter te kunnen "scannen" op het veld, weten waar haar teamgenoten om haar heen lopen.

Na afloop van de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden (1-1) spraken ze elkaar. Ze hadden samen naar de beelden van het duel in Sheffield gekeken en het weinige schieten van Van de Donk kwam naar voren.

"Ze vroeg: waarom vroeg je de bal niet? Verwachtte je 'm niet? Toen zei ik: ik dacht dat ik 'm er niet in zou schieten. Maar ik heb ooit bij een psycholoog gehoord: je moet altijd denken dat je 'm erin schiet. Als je een centimeter langer wilt zijn, kan je een centimeter langer zijn."

In de 62e minuut van de wedstrijd kreeg Van de Donk op zo'n 20 meter van het doel de bal en dacht ze: ik schiet 'm erin. Dat deed ze op fabuleuze wijze: de bal plofte fraai in de bovenhoek. Het bleek het winnende doelpunt in een uiterst moeizame wedstrijd van de Oranjevrouwen.

Daniëlle van de Donk wordt op de grond geknuffeld door haar teamgenoten. Daniëlle van de Donk wordt op de grond geknuffeld door haar teamgenoten. Foto: AFP

'Iedereen riep dat ik het zo verdiende'

Voor Van de Donk was het doelpunt een bekroning na een lange revalidatie van een voetblessure. De middenvelder stond ruim zeven maanden buitenspel met een zeldzame voetblessure. Het was zelfs de vraag of ze het EK zou halen.

"Het is superfijn, echt geweldig hoor. Maar ik hecht veel meer waarde aan het moment dat we op de grond lagen te juichen en iedereen riep: je hebt dit zo verdiend. Dat is veel mooier dan dat ik 'm erin schiet."

Van de Donk begint nu pas te beseffen dat ze het na een loodzware revalidatie geschopt heeft tot het EK. "Ik heb na de wedstrijd tegen Zweden veel gehoord: wat knap! Je staat in de basis en je hebt er hard voor gewerkt. Hoe vaker je het hoort, hoe meer je het beseft."

Van de Donk was echter ook kritisch dat Nederland zonder de met corona besmette Vivianne Miedema en Jackie Groenen een 2-0-voorsprong had weggegeven. "Het is zo zonde dat het zo'n moeilijke wedstrijd wordt. We waren de betere ploeg. We laten ze terug in de wedstrijd komen. Dan moet je weer veel meters maken en veel vechten. We hadden onszelf veel energie kunnen besparen."