De Oranjevrouwen hebben woensdag een grote stap naar de kwartfinales van het EK in Engeland gezet. Zonder de met corona besmette sterspelers Vivianne Miedema en Jackie Groenen boekte de titelverdediger een zwaarbevochten zege op Portugal: 3-2

Na een zwakke start opende Damaris Egurrola na negen minuten spelen de score met een uitstekende kopbal uit een hoekschop van Sherida Spitse. Tien minuten was het weer raak uit een hoekschop. Dit keer was Stefanie van der Gragt de doelpuntenmaker.

Nederland gaf de 2-0-voorsprong echter helemaal uit handen tegen Portugal. Uit een controversiële strafschop van Carole Costa werd het op slag van rust 2-1, waarna vlak na de onderbreking via Diana Silva de 2-2 viel. Dankzij een prachtig afstandsschot van Daniëlle van de Donk ging Nederland alsnog met de belangrijke driepunter aan de haal.

Door de zege in Leigh is Nederland dicht bij het bereiken van de kwartfinales van het EK. Na het eerdere gelijkspel tegen Zweden (1-1) heeft de ploeg van bondscoach Mark Parsons aan een punt in de laatste groepswedstrijd van zondag tegen Zwitserland genoeg om zich bij de laatste acht van het toernooi te scharen.

De Oranjevrouwen begonnen zwaargehavend aan het duel in het Leigh Sports Village. Daags voor de wedstrijd testte Miedema positief op het coronavirus, nadat Groenen dat zondag ook al deed. Daarnaast moest Nederland het stellen zonder de geblesseerde Aniek Nouwen en aanvoerder Sari van Veenendaal. Laatstgenoemde verliet maandag het trainingskamp met een schouderblessure.

De wedstrijdvoorbereiding werd ook nog eens verstoord door kritische uitspraken van Jill Roord over bondscoach Parsons in de Volkskrant. De middenvelder, die zaterdag scoorde tegen Zweden, zei onder meer dat de spelers de lange besprekingen van de bondscoach niks vinden. "Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook."

Stand in groep C 1. Nederland 2-4 (+1)

1. Zweden 2-4 (+1)

3. Portugal 2-1 (-1)

4. Zwitserland 2-1 (-1)

Blijdschap bij de Oranjevrouwen na de 3-2 van Daniëlle van de Donk. Blijdschap bij de Oranjevrouwen na de 3-2 van Daniëlle van de Donk. Foto: Pro Shots

Oranje scoort twee keer in openingsfase

Bondscoach Parsons had door de vier afwezigen een flinke puzzel te leggen voor het duel met Portugal. Hij koos voor Daphne van Domselaar (voor Van Veenendaal), Marisa Olislagers (voor Nouwen), Egurrola (voor Groenen) en Lineth Beerensteyn (voor Miedema).

Met dat viertal binnen de lijnen werd Oranje in de openingsfase afgetroefd door de Portugezen, die met de behendige aanvallers vooral de zwak spelende rechtsback Lynn Wilms overrompelden. Nederland kwam zelden aan aanvallen toe.

Uit het niets werd het 1-0 voor Nederland. Spitse legde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Egurrola, die met een kiezelharde kopbal de kleine Portugese keeper Inês Pereira kansloos liet. Het was aan Pereira wel te danken dat het twee minuten later niet 2-0 werd: ze tikte een schot van Beerensteyn fraai uit de kruising.

Uiteindelijk verdubbelde Nederland in de zestiende minuut de score. Na een afgeslagen hoekschop bracht Lieke Martens de bal opnieuw in en Van der Gragt kopte raak in de verre hoek. Bij het koppen kreeg Van der Gragt een Portugese schoen in haar gezicht, waardoor juichen er voor haar niet in zat.

Nederland leek zo een gemakkelijke avond tegemoet te gaan, ook al bleef Portugal gevaarlijk. In de 37e minuut kregen de Portugezen echter een penalty. Dominique Janssen toucheerde Diana Silva en pas na het zien van de beelden wees de scheidsrechter naar de stip, vanwaar Carole Costa keeper Van Domselaar de verkeerde hoek in stuurde: 2-1. Door een redding van Van Domselaar bij een hoekschop bleef Nederland toen nog de 2-2 bespaard.

Portugal viert groot feest na de 2-2. Portugal viert groot feest na de 2-2. Foto: AFP

Prachtgoal Van de Donk helpt Oranje aan zege

Na de onderbreking viel de gelijkmaker alsnog. Oranje kwam onthutsend zwak uit de kleedkamer en nadat Van Domselaar na twintig seconden eerst nog redde op een kopbal van Tatiana Pinto, moest de vervanger van Van Veenendaal een minuut later capituleren bij een kopbal van Diana Silva: 2-2. Nederland zag er bij die tegentreffer verdedigend slecht uit.

Pas na de 2-2 kwam Nederland beter aan voetballen toe en dat leek in de 52e minuut te resulteren in de 3-2 van de veelbesproken Roord. De middenvelder rondde keurig af na voorbereidend werk van Beerensteyn, maar na minutenlang kijken oordeelde de VAR dat Beerensteyn nipt buitenspel had gestaan.

Nederland leek niet van slag door het afgekeurde doelpunt en in de 62e minuut viel dan ook op prachtige wijze de 3-2. Van de Donk haalde van zo'n 20 meter uit en de bal vloog fraai naar de bovenhoek. Voor de middenvelder was dat een opsteker, nadat ze maandenlang aan de kant stond met een voetblessure en daardoor lang een vraagteken voor het EK was.

De overwinning voor Nederland kwam in een zinderende slotfase niet in gevaar. Portugal leek zijn kruit te hebben verschoten en kwam niet meer tot een slotoffensief, terwijl de Oranjevrouwen met invallers Kerstin Casparij, Victoria Pelova en Esmee Brugts ook amper aan aanvallen toekwamen. Het hoefde voor Nederland ook niet meer op een avond, waarop opgelucht ademgehaald kon worden.