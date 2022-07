Zweden heeft woensdag een zwaarbevochten overwinning geboekt op het EK in Engeland. De ploeg van Peter Gerhardsson won met 2-1 van Zwitserland en zette daarmee een stap richting de knock-outfase.

Na het 1-1-gelijkspel tegen Oranje maakte Zweden tegen Zwitserland een matige indruk. Desondanks kwamen de Scandinaviërs in de 53e minuut op voorsprong via Fridolina Rolfö. Twee minuten later tekende Ramona Bachmann echter alweer voor de gelijkmaker.

Invaller Hanna Bennison maakte elf minuten voor tijd de winnende treffer tegen de Zwitserse ploeg, die in de aanloop naar het duel werd geteisterd door ziekte. De middenvelder van Everton schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak.

In het slot van het duel verzuimde Zweden aan het doelsaldo te werken. De ploeg van Gerhardsson miste enkele kansen en zag bovendien twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel.

Door die gemiste kansen slaagde Zweden er niet in om een comfortabele marge op te bouwen voor het slotduel met Portugal. Zweden gaat met vier punten aan de leiding in groep C, maar bij een nederlaag tegen Portugal kan de knock-outfase nog worden misgelopen.

De andere wedstrijd in de poule tussen Nederland en Portugal begint om 21.00 uur. Bij een overwinning komen de Oranjevrouwen - net als Zweden - op vier punten.

Poule C 1. Zweden 2-4 (+1)

2. Portugal 1-1 (-)

3. Zwitserland 2-1 (-1)

4. Nederland 1-1 (-)