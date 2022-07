Lineth Beerensteyn en Damaris Egurolla zijn woensdag de vervangers van de met corona besmette Vivianne Miedema en Jackie Groenen bij de gehavende Oranjevrouwen in het EK-duel met Portugal (aftrap 21.00 uur). Bij een zege in Leigh is de titelverdediger zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales.

Opstelling Oranjevrouwen Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Olislagers; Egurrola, Roord, Spitse; Van de Donk, Beerensteyn, Martens.

Beerensteyn lost Miedema af in de spits, die dinsdagmiddag positief testte op het coronavirus en sindsdien in isolatie zit. Egurolla neemt de plaats van Groenen als controlerende middenvelder in. Groenen leeft sinds zondagochtend in afzondering na een positieve coronatest. Egurrola, die een dochter van een Spaanse vader en Nederlandse moeder is, komt sinds april voor Nederland uit.

Bondscoach Mark Parsons had behoorlijk wat kopzorgen na alle rampspoed bij Nederland: Miedema, Groenen, Aniek Nouwen (enkelblessure) en aanvoerder Sari van Veenendaal (schouderblessure) vielen in nog geen drie dagen tijd allemaal uit. Van Veenendaal komt helemaal niet meer in actie op dit EK.

Daphne van Domselaar neem zoals verwacht de plaats van Van Veenendaal onder de lat in. De aanvoerder verliet maandag het trainingskamp met een schouderblessure, die ze opliep bij een botsing met Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms in de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden (1-1). Voor Van Domselaar, die als vervanger van Van Veenendaal een goede indruk achterliet tegen Zweden, is dit pas haar derde interland.

Marisa Olislagers vervangt Nouwen, die eveneens uitviel tegen Zweden en voorlopig buitenspel staat met een enkelblessure. Net als tegen Zweden speelt de 21-jarige Olislagers als linksback en verhuist Dominique Janssen van de linkerkant naar het hart van de verdediging. Voor Olislagers is het pas haar negende interland.

Stefanie van der Gragt kan 'gewoon' spelen nadat ze aan de wedstrijd tegen Zweden pijn aan de ribben en buik had overgehouden. De 29-jarige Van der Gragt leek de strijd te moeten staken na de botsing met Van Veenendaal, maar maakte alsnog de negentig minuten vol en is fit genoeg om te starten.

Sherida Spitse is de nieuwe aanvoerder van Oranje op het EK.

Roord op middenveld, Spitse nieuwe aanvoerder

Verder is opvallend dat Daniëlle van de Donk als rechtsbuiten opgesteld staat en Jill Roord als aanvallende middenvelder. Roord begon tegen Zweden tot haar eigen ongenoegen als rechtsbuiten. Nadat ze van positie wisselde met Van de Donk ging het bij Nederland een stuk beter draaien en scoorde Roord de 1-1.

De 25-jarige Beerensteyn is van origine een rechtsbuiten, maar bij gebrek aan goede alternatieven in de spits heeft Parsons haar in de punt van de aanval geposteerd. De bondscoach heeft alleen met de 21-jarige Romée Leuchter nog een spits in de wedstrijdselectie. De aanvaller van Ajax begint op de bank. Beerensteyn speelde tegen Zweden slechts twaalf minuten, als vervanger van Roord.

Sherida Spitse neemt de aanvoerdersband van Miedema over. Na het vertrek van Van Veenendaal werd Miedema de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen, maar na haar coronabesmetting moest Parsons opnieuw een captain aanwijzen. Spitse droeg tijdens het EK van 2017 al de band. Later verloor ze die aan Van Veenendaal.

Nederland-Portugal begint woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het Leigh Sports Village in Leigh en staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic. Het onderkomen van de vrouwen van Manchester United biedt plaats aan achtduizend toeschouwers. Meer dan duizend Nederlandse supporters zijn afgereisd naar Leigh.

Bij een zege op Portugal is de ploeg van Parsons zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Zweden won woensdagavond met 2-1 van Zwitserland en voert daardoor de groep aan met zes punten. Zwitserland, Nederland en Portugal hebben tot dusver één punt.