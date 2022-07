Corona leek in de eerste dagen van het EK vrouwenvoetbal in Engeland niet te bestaan. Na verschillende besmettingen, onder wie bij Vivianne Miedema, is de angst voor het virus helemaal terug. De UEFA en de teams halen na een worsteling de teugels aan: het mondkapje moet nu echt gedragen worden.

"Hier in Engeland voelt het alsof corona niet meer bestaat." De Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg zei maandag op haar persconferentie op voorhand bang te zijn voor coronabesmettingen op het EK. Na een paar dagen zag ze haar vrees uitkomen.

In de eerste week van het toernooi zijn al acht spelers positief getest op corona, onder wie Oranje-internationals Miedema en Jackie Groenen. Bij zes van de zestien deelnemende landen waart het virus rond in de selectie: Nederland, Italië, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Finland. Corona werpt als vanouds een sluier over een sporttoernooi.

De coronabesmettingen komen voor Voss-Tecklenburg niet uit de lucht vallen. En dat heeft volgens haar alles te maken met de losse corona-aanpak van de UEFA en de beperkingen van de teams, die allemaal geen hotel exclusief voor zichzelf hebben. "Er is daardoor geen sprake van een bubbel", aldus Voss-Tecklenburg. "Er zitten lekken in."

Spelers met coronabesmetting op EK Lotte Wubben-Moy (Engeland) - 8 juli

Laura Wienroither (Oostenrijk) - 9 juli

Jackie Groenen (Nederland) - 10 juli

Valentina Cernoia (Italië) - 10 juli

Lea Schüller (Duitsland) - 11 juli

Tuija Hyyrynen (Finland) - 11 juli

Vivianne Miedema (Nederland) - 12 juli

Kathi Naschenweng (Oostenrijk) - 12 juli

De Duitse ploeg poseerde dinsdag met het shirt van Lea Schüller, de sterspeler die maandag positief testte. De Duitse ploeg poseerde dinsdag met het shirt van Lea Schüller, de sterspeler die maandag positief testte. Foto: Getty Images

Ook bij Oranje leek corona niet te bestaan

Ondanks die lekken lieten de UEFA en de teams de teugels flink vieren in het land waar het coronavirus aan een flinke opmars bezig is. Dat was vooral zichtbaar bij de eerste persconferentie van Zweden en de Oranjevrouwen in Engeland.

Tientallen journalisten zaten in de zaal in Sheffield zonder mondkapje op, terwijl het protocol dat wel voorschrijft. Geen enkele UEFA-medewerker greep in. Datzelfde gebeurde in de interviewruimte na afloop van Nederland-Zweden.

Ook bij de Oranjevrouwen leek corona al weken niet meer te bestaan. In Nederland gingen de spelers nog uitgebreid met fans op de foto tijdens een openbare training in Zeist en hielden ze geen afstand, terwijl het EK voor de deur stond. De spelers hadden ook nog twee dagen vrijaf voor vertrek op 5 juli. Dat was een week voor de eerste wedstrijd tegen Zweden.

In Engeland ging het niet veel beter: spelers en journalisten zaten op elkaars lip bij het spelershotel in Worsley en niemand hoefde een mondkapje te dragen. Na afloop van de wedstrijd tegen Zweden gingen enkele spelers zelfs naar de tribunes om met familieleden en vrienden te knuffelen. Volgens de KNVB was dat "ertussendoor" geschoten.

Groenen kampte toen al met keelklachten, want ze stond de pers niet te woord omdat ze geen stem meer had. Een ochtend later testte de belangrijke speler van Nederland positief op corona. Het was toen de derde positieve test op het EK, na de Engelse Lotte Wubben-Moy en de Oostenrijkse Laura Wienroither. De teams hoeven van de UEFA alleen spelers te testen die klachten hebben.

Wanneer mag een speler uit isolatie na een coronabesmetting? Als zij klachtenvrij is

Als zij negatief test. Dat kan in theorie weken duren

Jackie Groenen zit sinds zondag in isolatie. Jackie Groenen zit sinds zondag in isolatie. Foto: Getty Images

Maatregelen flink aangescherpt

Inmiddels zit de schrik er goed in, zegt de Finse bondscoach Anna Signeul. "Natuurlijk zijn alle spelers nu bang om corona te krijgen. Je zou een once-in-a-lifetime experience kunnen missen. Dit is voor de spelers een droom die uitkomt. En natuurlijk willen zij allemaal fit zijn."

Na alle coronabesmettingen let de UEFA veel strenger op het protocol. Journalisten waren dinsdag op de persconferentie van Nederland, waarop de besmetting van Miedema werd aangekondigd, verplicht om in de zaal een mondkapje te dragen. Dat is ook het geval in de interviewruimte.

Ook bij Nederland zijn de gedragsregels flink aangescherpt, zo vertelde Dominique Janssen dinsdag op de persconferentie. De interviews met de geschreven pers gaan voorlopig digitaal, knuffelen met familieleden na afloop van een wedstrijd is niet meer toegestaan en de spelers dragen mondkapjes op momenten dat ze geen afstand van elkaar kunnen houden.

Woensdag kondigde de KNVB een extra maatregel aan. De spelers douchen na afloop van de wedstrijd tegen Portugal niet in het stadion in Leigh, maar in het spelershotel in Worsley. Het duel met de Portugezen begint woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

Mark Parsons is teleurgesteld dat hij van de UEFA geen extra spelers mag oproepen. Mark Parsons is teleurgesteld dat hij van de UEFA geen extra spelers mag oproepen. Foto: AFP

Coaches boos over verschil tussen mannen en vrouwen

Bij de coaches borrelde tussendoor oud zeer op. Zij vinden het onbegrijpelijk dat ze 'maar' 23 spelers mochten oproepen voor het EK, terwijl de selecties van de mannen op het afgelopen EK en het komende WK in Qatar uit 26 spelers mogen bestaan als gevolg van de coronapandemie.

"Nederland heeft allerlei problemen, maar mag behalve de keeper niemand vervangen. Dat is niet mijn betekenis van fair play", aldus Voss-Tecklenburg. Zij kreeg dinsdag bijval van Mark Parsons, de bondscoach van Nederland. "We lopen hierin als vrouwenvoetbal ver achter op het mannenvoetbal."

Door de losse corona-aanpak van de voorbije dagen en de lekke bubbels is het niet de vraag of, maar hoeveel besmettingen er nog gaan volgen op het EK. "We moeten heel erg gaan oppassen", aldus de Finse bondscoach Signeul. "Na de training deden we een kringgesprek op 2 meter afstand van elkaar. Alle teams zouden dat moeten doen."