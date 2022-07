Dominique Janssen wordt niet moedeloos van alle tegenslagen bij de Oranjevrouwen op het EK. De verdediger denkt juist dat het (tijdelijk) wegvallen van Sari van Veenendaal (blessure), Vivianne Miedema (corona) en Jackie Groenen (corona) de groep alleen maar hechter maakt.

De Oranjevrouwen hadden laatst een meeting met bondscoach Mark Parsons. "Hij zei: What doesn't kill you, makes you stronger. Ik sta daar helemaal achter", zei Janssen dinsdag op de persconferentie. "Op dit moment past het heel erg bij ons."

Een ongekende rampspoed heeft zich de afgelopen dagen over de Oranjevrouwen gestort. Nederland zag zondag Groenen positief testen op het coronavirus, waarna een dag later aanvoerder Sari van Veenendaal wegviel met een schouderblessure en een enkelblessure bij Nouwen aan het licht kwam. Tot overmaat van ramp testte sterspeler Miedema dinsdag positief op corona.

Bondscoach Parsons zei nog nooit zoveel pech in zijn loopbaan als coach te hebben gehad, terwijl de 35-jarige Brit al tien jaar in het vak werkzaam is. Toch weigerde hij op de persconferentie in de piepzak te zitten. "We moeten controleren wat we kunnen en loslaten waar we geen controle over hebben."

'Met positiviteit kom je het verst'

Het is een mentaliteit die Janssen aanspreekt, ook al zei ze dat alle tegenslagen "supervervelend" zijn. "Met positiviteit kom je het verst. We hebben 23 spelers in de selectie: iedereen is supergretig, wil spelen en zichzelf laten zien. Je moet positief blijven. Pas dan kunnen we genieten van wat we doen."

Het is zeker dat Van Veenendaal onder de lat wordt vervangen door Daphne van Domselaar en Marisa Olislagers de geblesseerde Nouwen aflost in de verdediging, waardoor Janssen weer als centrumverdediger speelt. Hoogstwaarschijnlijk komen Lineth Beerensteyn en Damaris Egurrola in de plaats van respectievelijk Miedema en Groenen.

Volgens Janssen mogen alle tegenslagen geen rol spelen in de wedstrijd van woensdag tegen Portugal. Bij een zege op de Portugezen zijn de Oranjevrouwen zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. "We hebben niet voor niets die leeuwin op de borst. Daarvoor gaan we spelen."

Nederland-Portugal begint woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het Leigh Sports Village in Leigh en staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic. Het onderkomen van de vrouwen van Manchester United biedt plaats aan twaalfduizend toeschouwers.