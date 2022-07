De Duitse voetbalsters hebben zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het elftal van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg was in het Brentford Community Stadium met 2-0 te sterk voor Spanje. De overwinning van Duitsland werd ingeluid door een blunder van de Spaanse keeper Sandra Paños.

De sluitpost van FC Barcelona schoot de bal in de derde minuut precies in de voeten van Klara Bühl, voor wie het daarna een koud kunstje was om van dichtbij de score te openen.

In de 37e minuut bepaalde Alexandra Popp de eindstand. In de slotfase leek Tabea Wassmuth nog voor 3-0 te zorgen, maar haar doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Duitsland was het EK begonnen met een ruime zege op Denemarken, waardoor het na twee duels met zes punten aan kop gaat in groep B.

Spanje moet nog vol aan de bak om de laatste acht van het EK te halen. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda knokt zaterdag in een direct gevecht met Denemarken om een plek in de kwartfinales. Finland, dat eerder op de avond met 2-0 van Denemarken verloor, is in dezelfde poule uitgeschakeld.

De overwinning van Duitsland werd ingeluid door een blunder van de Spaanse keeper Sandra Paños. De overwinning van Duitsland werd ingeluid door een blunder van de Spaanse keeper Sandra Paños. Foto: AFP

Spanje kan Duitsland niet in problemen brengen

Hoewel Duitsland en Spanje - de nummers vijf en zeven van de wereld - op papier aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn, was daar op het veld weinig van terug te zien. Duitsland controleerde het duel vanaf de openingsfase en kwam slechts sporadisch in de problemen.

Een half uur nadat Bühl het cadeautje van Paños in ontvangst had genomen, was het opnieuw raak voor Duitsland. Popp stond op de juiste plaats om een hoekschop van Felicitas Rauch binnen te koppen.

Daarmee was de eindstand bepaald, al had de schade voor Spanje na rust nog erger kunnen zijn. Irene Paredes hield de doorgebroken Popp vast, waarna een rode kaart onafwendbaar leek. De Franse scheidsrechter vond het echter geen overtreding en ook de VAR was genadig voor Paredes en het Spaanse elftal.

Mogelijk had het kwaliteitsverschil ook te maken met de blessuregevallen waar de Spaanse ploeg mee kampt. Een week voor het EK werd bekend dat sterspeelster Jennifer Hermoso kampte met een knieblessure. Alèxia Putellas, die op voorhand werd gezien als een van de sterren van dit EK, moest vlak voor het begin van het toernooi eveneens afhaken met een zware knieblessure.