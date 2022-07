Bondscoach Mark Parsons vindt dat de Oranjevrouwen niets te verwijten valt nadat Vivianne Miedema dinsdag ook positief was getest op het coronavirus. De besmetting van de spits en aanvoerder volgt twee dagen na die van Jackie Groenen.

"We volgen de richtlijnen van de UEFA heel strikt, net als de Nederlandse richtlijnen", zei Parsons dinsdag op de persconferentie, die hij begon met de aankondiging dat Miedema positief was getest op corona.

"Zij zijn de experts op hun gebied en wij moeten hen vertrouwen. Wij doen wat we kunnen. We hebben wat moeilijke situaties gehad. Helaas zie je dit ook bij andere teams. Dit is onze wereld. Daarom vroegen we ook om meer spelers op dit toernooi, maar dat verzoek is afgewezen."

Volgens Parsons blijven de Oranjevrouwen alleen testen op het coronavirus als een speler coronaklachten heeft. Dat is in lijn met de richtlijnen van de UEFA en de coronaregels in het Verenigd Koninkrijk. Miedema was volgens de bondscoach de enige speelster die dinsdag een test afnam.

Het coronaregime van de Oranjevrouwen ligt onder een vergrootglas, omdat verschillende spelers na afloop van de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden met familie gingen knuffelen. Volgens de KNVB was dat "ertussendoor" geschoten.

Uitgerekend Miedema zei maandag op een digitale persconferentie dat het "niet slim" was om met "Jan en alleman" te gaan knuffelen. "Het mag gewoon niet weer gebeuren. We moeten slim zijn. We willen de selectie bij elkaar houden en een goed EK spelen. Daar moet de focus op."

Dominique Janssen (links) moet het voorlopig doen zonder Vivianne Miedema (rechts). Dominique Janssen (links) moet het voorlopig doen zonder Vivianne Miedema (rechts). Foto: Getty Images

Janssen: 'Zijn terug bij af met regels'

Volgens Dominique Janssen zijn de gedragsregels in de groep na de coronabesmetting van Groenen van afgelopen zondag verder aangescherpt. "We zorgen ervoor dat we goed afstand bewaren. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat we een mondkapje dragen."

"We moeten opletten met knuffels en dicht bij elkaar zitten. We moeten ook opletten dat we afstand houden als we samen wedstrijden van het EK bekijken. We zijn terug bij af met de regels, maar we moeten er strikt op zijn. We moeten onszelf beschermen."

Janssen wil ook niet dat de spelers in een gevangenis gaan leven. "We hebben een groot park waarin we kunnen lopen. Ik denk dat het team daar superflexibel in is en dat we dit samen gaan oplossen. Hier worden we als team alleen maar sterker van."

Janssen had rekening gehouden met een nieuwe coronabesmetting na de positieve test van Groenen. "We wisten dat dit kon gebeuren. Het is natuurlijk supervervelend, zeker voor Viv (Vivianne Miedema, red.). We kunnen allemaal superverdrietig zijn en ervan balen, maar uiteindelijk moeten we door."

Zelf is Janssen niet bang voor de coronabesmetting. "Ik ben superfit. Als het gebeurt, kan je er weinig aan doen. Ik denk dat we ons supergoed aan de regels gehouden. En alsnog zie je dat iemand weer positief getest wordt."