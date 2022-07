Denemarken heeft dinsdag op de EK in Engeland een kleine overwinning op Finland geboekt. Pernille Harder maakte het enige doelpunt in Milton Keynes, waardoor de Deense vrouwen nog alle kans hebben om door te gaan in groep B.

Finland, dat de eerste groepswedstrijd met 4-1 verloor van Spanje, is zo goed als uitgeschakeld, terwijl de Deense vrouwen begonnen met een pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Duitsland.

De druk stond er daardoor vol op voor zowel Finland als Denemarken, dat in 2017 de EK-finale haalde. Uiteindelijk bracht een goal in de 72e minuut van de dertigjarige Harder, die onder contract staat bij Chelsea, de zege voor Denemarken.

Later op de avond, om 21.00 uur, staat de kraker in groep B tussen Duitsland en Spanje op het programma in het Brentford Community Stadium.

Pernille Harder kopt raak voor Denemarken. Foto: Getty Images

Ervaren Nadim sticht gevaar in beginfase

Denemarken was in het MK Stadium vanaf het begin sterker dan Finland, al werden er weinig kansen gecreëerd. De 34-jarige Nadia Nadim, die bezig is aan haar vierde EK, was een paar keer gevaarlijk, maar kreeg de bal tot twee keer toe niet langs de Finse keeper Tinja-Riikka Korpela. Verder was er in de eerste helft alleen een mogelijkheid voor Katrine Veje. Ook bij die inzet was Korpela bij de les.

In de tweede helft probeerde de Finse Ria Oling het met een afstandsschot en zocht de Deense Sofie Junge-Pedersen tevergeefs naar een goal. Zo stevende het duel af op 0-0, tot er in de 72e minuut gescoord werd.

De Deense Karen Holmgaard kopte op de lat, waarna Harder in de rebound wel trefzeker was (1-0). Zo bezorgde de aanvoerder Denemarken drie punten, al ging het in de extra tijd nog bijna mis. De Deense keeper Lene Christensen voorkwam met een fraaie redding dat de Finse invaller Jenny Danielsson scoorde.