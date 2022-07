Duitsland is door de zege op Spanje dus zeker van een plek in de kwartfinales. Er is nog een groepswedstrijd te spelen in groep B. Daarin treffen de Duitsers Finland en speelt Spanje tegen Denemarken. De stand in de 'poule des doods' is als volgt:



1. Duitsland 2-6 (+4)

2. Spanje 2-3 (+1)

3. Denemarken 2-3 (-3)

4. Finland 2-0 (-4)