De Noorse bondscoach Martin Sjögren neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het pijnlijke verlies van zijn ploeg op het EK tegen Engeland. Volgens Sjögren wordt het in de aanloop naar de het laatste groepsduel moeilijk om deze domper te verwerken.

"Het is mijn verantwoordelijkheid dat we met 8-0 hebben verloren", zei een zichtbaar teleurgestelde Sjögren maandag op de persconferentie. "Na de wedstrijd zijn er altijd dingen die je anders had kunnen doen, zeker na een verlies met zulke grote cijfers."

Het Noorwegen van Sjögren had de hele wedstrijd niets te vertellen tegen Engeland, dat bij rust al met 6-0 leidde. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman scoorde in de tweede helft nog twee keer en bezorgde Noorwegen daardoor de grootste nederlaag ooit op een Europees kampioenschap.

"We hadden echt een goed gevoel voordat de wedstrijd begon en we hadden als team een goed plan gemaakt", vervolgde Sjögren. "Ik denk dat we in de eerste tien minuten het plan goed uitvoerden, maar het andere deel van de wedstrijd speelden we verschrikkelijk om eerlijk te zijn."

Teleurstelling bij de Noorse speelsters. Teleurstelling bij de Noorse speelsters. Foto: Getty Images

'Hebben het Engeland makkelijk gemaakt'

Het plan van het Noorse team was volgens Sjögren om de achterhoede van Engeland onder druk te zetten, het tegenovergestelde gebeurde. "We hebben het Engeland te makkelijk gemaakt door balverlies te lijden op gevaarlijke plekken."

Door het verlies tegen Engeland moet Noorwegen winnen van Oostenrijk, dat maandag met 2-0 van Noord-Ierland won. Beide landen staan momenteel op drie punten en strijden om de tweede kwartfinaleplek achter Engeland.

Sjögren gelooft ondanks de domper in het bereiken van de knock-outfase. "Als er één team is dat zich kan herpakken, dan is het Noorwegen. Het is een kwestie van proberen te vergeten, hoe moeilijk het ook is."