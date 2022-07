Sarina Wiegman genoot maandagavond met volle teugen van de manier waarop een oppermachtig Engeland op het EK gehakt maakte van Noorwegen. De bondscoach denkt dat haar ploeg, die in Brighton een recordzege van 8-0 boekte en een plek in de kwartfinales veiligstelde, het plafond nog niet heeft bereikt.

"Dit was erg goed en we zijn blij met deze prestatie, maar we kunnen nog beter", zei Wiegman in een eerste reactie bij de BBC. "Noorwegen had niet haar beste dag en kon ons niet onder druk zetten. Ik verwacht niet dat dat later in het toernooi weer gebeurt."

Het Noorwegen van sterspeler Ada Hegerberg had de hele wedstrijd niets te vertellen tegen een ontketend Engeland, dat bij rust al met 6-0 leidde. De ploeg van Wiegman scoorde in de tweede helft 'nog maar' twee keer, maar boekte wel de grootste zege ooit op een Europees kampioenschap.

Zelfs Wiegman was met stomheid geslagen door de ruststand. "Ik dacht: wat is hier gaande? We creëerden zo veel kansen en het was genieten om naar te kijken. Wedstrijden kunnen raar lopen, maar na de 4-0 en 5-0 kreeg ik wel het gevoel dat we het niet meer zouden weggeven."

Sarina Wiegman had nooit verwacht dat Engeland halverwege al met 6-0 voor zou staan tegen Noorwegen. Foto: Getty Images

'Moeten met beide benen op grond blijven staan'

Met de monsterzege op Noorwegen bevestigde Engeland nog maar eens de status als topfavoriet. Wiegman, die vijf jaar geleden met de Oranjevrouwen Europees kampioen werd, probeerde de verder toegenomen verwachtingen na de galavoorstelling in Brighton wel direct te temperen.

"Het is maar één wedstrijd. We weten dat we door zijn en genieten er ook van, maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan", zei Wiegman, die vorig jaar na de Olympische Spelen in Tokio aan de slag ging als bondscoach van Engeland.

Beth Mead, die met een hattrick de meeste doelpunten voor haar rekening nam tegen Noorwegen, leeft voorlopig op een roze wolk. "Ik kan dit niet met woorden beschrijven. Ik denk niet eens dat ik hier ooit van heb durven dromen. Het is fantastisch om deel uit te maken van dit team en we moeten van zulke momenten genieten."