De Oostenrijkse voetbalsters hebben maandagavond op het EK een belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van bondscoach Irene Fuhrmann was in Southampton met 2-0 te sterk voor Noord-Ierland.

Oostenrijk had in de openingsfase het initiatief, maar vond zelden een gaatje in de Noord-Ierse defensie. Aan de openingstreffer in de twintigste minuut ging dan ook een standaardsituatie vooraf. Katharina Schiechtl tikte een van richting veranderde vrije trap van Sarah Puntigam van dichtbij binnen.

Het had vlak voor rust al 2-0 kunnen staan in het St. Mary's Stadium, maar keeper Jacqueline Burns kwam met de schrik vrij toen ze de bal zomaar in de voeten van Oostenrijk-middenvelder Barbara Dunst speelde. Burns herstelde haar fout door de inzet met haar vingertoppen via de lat uit het doel te houden.

Oostenrijk bleef in de tweede helft overeind en maakte er in de 87e minuut nog op fraaie wijze 2-0 van. Invaller Katharina Naschenweng omspeelde twee tegenstanders en liet keeper Burns van dichtbij kansloos, waardoor de Oostenrijkers hun eerste overwinning van het EK boekten.

Vorige week was het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman in de openingswedstrijd met 1-0 te sterk voor de halvefinalist van het EK van 2017. Noord-Ierland ging in het eerste duel van het toernooi kansloos ten onder tegen Noorwegen (4-1) en is nog puntloos.

Later op de avond spelen toplanden Engeland en Noorwegen nog tegen elkaar. De wedstrijd begint om 21.00 uur in het Amex Stadium in Brighton. Bij een overwinning is Engeland zeker van een plek bij de laatste acht.