Vivianne Miedema zal zich niet anders gaan gedragen nu ze de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen is. De sterspeler neemt de band over van Sari van Veenendaal, die maandag wegviel door een schouderblessure.

Op de dag dat Miedema definitief de band heeft gekregen, klinkt ze tijdens het digitale persmoment als een aanvoerder. Ze veroordeelt het knuffelen van enkele teamgenoten met hun familie in het stadion, toont medeleven met de onfortuinlijke Van Veenendaal en vertelt wat het (tijdelijk) wegvallen van Van Veenendaal, Jackie Groenen (coronabesmetting) en Aniek Nouwen (enkelblessure) met de groep heeft gedaan.

Maar, benadrukt Miedema, ze gedraagt zich niet anders nu ze de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen is. "Ik heb een band om, maar dat gaat me niet veranderen", zegt ze. "Volgens mij moet dat ook niet, want dan ben je niet de juiste aanvoerder."

Voor Miedema is de leidersrol ook niet nieuw. Ze was onder de vorige bondscoach Sarina Wiegman al een paar keer aanvoerder en zat in het "aanvoerdersgroepje". "Ik ben daardoor geen volledige vreemd eend in de bijt." Opvallend is dat ze nu de voorkeur heeft gekregen boven Sherida Spitse, die in het verleden de aanvoerder was.

Miedema werd vlak voor de start van de voorbereiding op het EK door bondscoach Mark Parsons aangewezen als tweede aanvoerder. "Sinds Mark hier is, heb ik veel gespard over voetbal, de ontwikkeling en de toekomst."

Erfenis Van Veenendaal niet alleen bij Miedema

Het gemis van Van Veenendaal als onbetwiste leider van de groep zal zich laten voelen, denkt Miedema. "Ze is iemand die heel goed een team kan samenbrengen en heel goed op het juiste moment het team kan motiveren. Dat gaan we nu missen."

Miedema benadrukt dat ze niet alleen de erfenis van Van Veenendaal draagt. "We hebben een groep met veel leiders die veel verantwoordelijkheid neemt. We hebben de kwaliteiten om op te pakken wat Sari achterlaat."

Of ze de groep net zoals Van Veenendaal voorafgaand aan een wedstrijd in een kring hartstochtelijk gaat oppeppen, wordt nog besproken. "Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik heb het tijdens de Olympische Spelen van Tokio al een aantal keren overgenomen. Ik denk dat ik die rol af en toe op me zal nemen."

Na alle tegenslag in nog geen 24 uur tijd - het wegvallen van Van Veenendaal, de blessure van Nouwen en de coronabesmetting van Groenen - zijn de voorbereidingen op de wedstrijd tegen Portugal maandagochtend van start gegaan. Nederland speelt woensdag tegen de Portugezen.

"Ik hoop dat we alles naast ons neer kunnen leggen en het alleen maar als extra motivatie kunnen gebruiken." Voor een computerscherm in het spelershotel bezigt Miedema de zoveelste tekst van een aanvoerder.