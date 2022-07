Vivianne Miedema baalt ervan dat enkele teamgenoten van de Oranjevrouwen na afloop van de EK-wedstrijd tegen Zweden op de tribunes met familieleden gingen knuffelen. Een ochtend na het tafereel testte Jackie Groenen positief op het coronavirus.

"Als team hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is niet slim om Jan en alleman te gaan knuffelen na de wedstrijd", zei Miedema maandag tijdens een digitaal persmoment. Het knuffelen is intern besproken. "Het mag gewoon niet weer gebeuren. We moeten slim zijn. We willen de selectie bij elkaar houden en een goed EK spelen. Daar moet de focus op."

Onder anderen Groenen, Jill Roord en Daniëlle van de Donk zochten na afloop van het duel hun familie en kennissen op, wat tegen de coronaregels van de UEFA is. Op Bramall Lane zaten ruim 21.000 toeschouwers. De KNVB zei zondag dat het "ertussendoor geglipt" was. Hoewel Groenen het coronavirus daar niet opliep, kunnen andere spelers zo wel besmet raken.

Na de positieve coronatest van Groenen besloot de KNVB de teugels aan te halen. Knuffelen op de tribunes is niet meer toegestaan en de interviews met de geschreven pers bij het spelershotel zijn voorlopig digitaal.

Volgens Miedema is de sfeer in de groep niet anders nu het coronavirus zich in het kamp van de Oranjevrouwen heeft gemeld. "We zitten al zo lang in deze coronaperiode en bij onze clubs is het ook een keer voorgekomen dat je spelers en stafleden verliest. Hoe raar het ook klinkt: je went eraan. Maar als het er toch is, is het extreem balen. Je moet er zo goed en relaxed mogelijk mee omgaan."

Vivianne Miedema is de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen. Vivianne Miedema is de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

'Uitvallen Sari is superbalen'

De Oranjevrouwen kregen maandag een nieuwe dreun te verwerken met het wegvallen van aanvoerder Sari van Veenendaal. De keeper blijkt een schouderblessure te hebben opgelopen en zal niet meer in actie komen op het EK. Daarnaast is Aniek Nouwen voorlopig uitgeschakeld met een enkelblessure.

"Het is superbalen voor ons dat Sari niet door kan, als speler en als persoon buiten het veld", aldus Miedema. "Sari is in de afgelopen vijf, zes jaar onze nummer één geweest. Ze heeft elke keer opnieuw laten zien dat ze de beste keeper is. Ze is iemand die heel goed een team kan samenbrengen en heel goed op het juiste moment het team kan motiveren. Dat gaan we nu missen."

Miedema zal vanaf nu de aanvoerdersband dragen, wat ze zaterdag tegen Zweden ook al deed na het uitvallen van Van Veenendaal. De sterspeler is door bondscoach Mark Parsons vlak voor het EK benoemd tot reserveaanvoerder.

Nederland speelt woensdag in Leigh de tweede groepswedstrijd op het EK. Dan is Portugal de tegenstander. Zondag sluit de titelverdediger de groepsfase af met een duel met Zwitserland. De groepswinnaar en de nummer twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.