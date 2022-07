Acht spelers en elf stafleden van Zwitserland kampen met maag-darmklachten. De tegenstander van de Oranjevrouwen in de laatste groepswedstrijd van het EK zondag in Sheffield heeft daarom de training van maandag geschrapt.

De Zwitserse bond meldt maandag dat er in de loop van de dag meer informatie over de uitbraak komt. De Zwitsers begonnen het EK zaterdag met een 2-2-gelijkspel tegen Portugal en woensdag is de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Het duel zondag met Oranje is de afsluiting van de groepsfase.

Om welke Zwitserse spelers en stafleden het gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of er eventueel protocollen worden aangescherpt.

De selectie van Oranje werd zondag ook opgeschrikt door een ziektegeval. Jackie Groenen had na het 1-1-gelijkspel tegen Zweden geen stem meer en testte vervolgens positief op het coronavirus. De 27-jarige middenvelder zit in isolatie. De Engelse Lotte Wubben-Moy en de Oostenrijkse Laura Wienroither gingen Groenen voor.

Spelers mogen familie niet meer knuffelen

Na de positieve test van Groenen, die zaterdag negentig minuten speelde tegen Zweden, besloot de KNVB maatregelen te nemen. Spelers mogen niet meer met familie en vrienden knuffelen na wedstrijden en de interviews met de schrijvende pers zijn voorlopig digitaal.

De spelers van de Oranjevrouwen worden niet doorlopend getest, zoals vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio wel het geval was.

Alleen bij coronagerelateerde klachten hoeven de spelers zich bij de teamarts te melden voor een coronatest.