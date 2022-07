Corinne Diarce wil Frankrijk nog geen favorietenrol toedichten na de overtuigende start van haar ploeg op het EK vrouwenvoetbal. Frankrijk begon de groepsfase zondag met een klinkende 5-1-overwinning op Italië.

"Het was pas de eerste wedstrijd en de eerste van de zes hordes die we moeten nemen", doelde Diarce op de duels in de groepsfase en vervolgens de knock-outfase. "We gaan nu eerst uitrusten en dan moeten we het opnieuw laten zien."

Na twaalf minuten stond de ploeg van bondscoach Diarce al op een comfortabele 2-0-voorsprong, waarna de Fransen over de Italiaanse ploeg heen walsten. Halverwege stond het mede door een hattrick van Grace Geyoro al 5-0.

"Als iemand had gezegd dat we met 5-0 zouden leiden voor rust, dan had ik ze voor gek verklaard. Ik had dit niet verwacht tegen Italië in ieder geval", aldus de Franse coach. "We wilden direct laten zien wat we waard zijn en dat is volgens mij aardig gelukt."

Grace Geyoro scoort haar derde doelpunt in de wedstrijd tegen Italië. Grace Geyoro scoort haar derde doelpunt in de wedstrijd tegen Italië. Foto: AP

'Pas het begin van onze reis'

Met de ruime overwinning op Italië nam Frankrijk de eerste stap naar de kwartfinales, de ronde die op de laatste drie Europese Kampioenschappen werd bereikt. Op al die edities strandde de Franse ploeg in de kwartfinales.

"We moeten waakzaam blijven", zei Diarce. "We hebben in het ideale geval nog vijf wedstrijden te spelen. Dit is pas het begin van onze reis hier op het EK."

Door de zege gaat Frankrijk aan de leiding in groep D. België en IJsland speelden eerder op zondag gelijk tegen elkaar. Donderdag neemt Frankrijk het op tegen België.