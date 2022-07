De Franse voetbalsters zijn het EK in Engeland uitstekend begonnen. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre haalde zondag dankzij een ijzersterke eerste helft met 5-1 uit tegen Italië.

Frankrijk stond al na twaalf minuten met 2-0 voor in Rotherham. Grace Geyoro opende in de negende minuut de score met een intikker bij een vloeiende aanval.

Kort daarna verdubbelde Marie-Antoinette Katoto de marge uit een rebound. De spits was enkele minuten later dicht bij haar tweede treffer, maar ditmaal kopte ze op de paal.

Frankrijk bleef in de eerste helft jagen op meer doelpunten, maar de 3-0 viel pas in de 39e minuut. De treffer kwam op naam van Delphine Cascarino, die van afstand fraai raak schoot.

Vervolgens ging het hard en scoorde Geyoro voor rust nog tweemaal. De middenvelder omspeelde in de veertigste minuut de Italiaanse keeper Laura Giuliani en voltooide vijf minuten later haar hattrick.

Invaller Piemonte redt eer voor Italië

Daarmee was de wedstrijd gespeeld, waardoor er in de tweede helft weinig meer was te beleven. Na ruim een uur spelen kreeg Sara Gama wel rood bij Italië, maar die beslissing werd na tussenkomst van de VAR teruggedraaid. Gama mocht blijven staan en kreeg geel.

Een klein kwartier voor tijd redde Martina Piemonte de eer voor Italië. De aanvaller, die pas drie minuten in het veld stond, kopte raak en zorgde zo voor de 5-1. Dat was ook de eindstand in het New York Stadium.

Dankzij de overwinning gaat Frankrijk aan kop in groep D. Eerder op de dag speelden België en IJsland in deze poule met 1-1 gelijk. Donderdag zijn Frankrijk-België en Italië-IJsland de volgende wedstrijden in deze groep.