De Oranjevrouwen scherpen het regime aan na de coronabesmetting van Jackie Groenen. Spelers mogen niet meer met familie en vrienden knuffelen na wedstrijden en de interviews met de schrijvende pers zijn voorlopig digitaal.

Het was zaterdag een opmerkelijk beeld na afloop van de eerste EK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Na de 1-1 in Sheffield stapten de spelers over de boarding om langs de kant met familieleden en bekenden te knuffelen. Een van hen was Jackie Groenen. De ochtend later testte ze positief op het coronavirus en moest ze noodgedwongen in isolatie.

Volgens het coronareglement van de UEFA moeten spelers afstand houden van toeschouwers, maar de UEFA en de KNVB stonden oogluikend toe dat zij na een week in retraite in Engeland hun familie opzochten. En dat terwijl aan de andere kant van Het Kanaal verschillende renners in de Tour de France moesten opgeven vanwege een coronabesmetting.

De spelers van de Oranjevrouwen worden niet doorlopend getest, zoals vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio wel het geval was. Alleen bij coronagerelateerde klachten hoeven zij zich bij de teamarts te melden voor een coronatest.

Dat regime is in lijn met de coronaregels van de UEFA en de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. Groenen liet zich zondagochtend testen, omdat ze na de wedstrijd geen stem meer had. Om die reden ging ze ook niet langs bij de pers.

Jackie Groenen zwaaide na afloop naar de fans en knuffelde vervolgens met verschillende familieleden. Jackie Groenen zwaaide na afloop naar de fans en knuffelde vervolgens met verschillende familieleden. Foto: Getty Images

De KNVB ziet geen reden om testrondes in te voeren na de coronabesmetting van Groenen. Dat terwijl Groenen de afgelopen dagen wel continu in de buurt van spelers, stafleden en begeleiders was. De teamarts van de bond houdt vast aan het coronaprotocol, dat voorschrijft dat spelers alleen getest worden bij klachten.

Toch scherpt de KNVB wel enkele gedragsregels aan. Knuffelen na afloop van de wedstrijd is verleden tijd en de interviews met de schrijvende pers zijn voorlopig digitaal. Alleen rechtenhouder NOS en ESPN mogen fysieke interviews houden bij het spelershotel in Worsley, zij het op 1,5 meter afstand. In het hotel verblijven ook andere gasten. Van een bubbel is daardoor geen sprake. Dat is ook niet verplicht.

Waar in de Tour de France alle renners en begeleiders een mondkapje dragen, is dat op het EK lang niet het geval. Spelers moeten volgens de regels een mondkapje op in de interviewruimte en in de persconferentiezaal, maar Vivianne Miedema was een van de weinigen die dat deed.

Bij aankomst van de spelersbus bij het trainingsveld in Carrington droeg zondag geen enkele speler een mondkapje. Dat was enkele uren na de positieve coronatest van Groenen.

Jackie Groenen (voorste rij, tweede van rechts) gaat met de spelers voorafgaand aan Nederland-Zweden op de teamfoto. Jackie Groenen (voorste rij, tweede van rechts) gaat met de spelers voorafgaand aan Nederland-Zweden op de teamfoto. Foto: AFP

Het kan in theorie lang duren voordat Groenen terugkeert bij de Oranjevrouwen. De middenvelder moet van de UEFA niet alleen klachtenvrij zijn voordat ze uit isolatie mag, maar ook een negatieve test afleggen. Het kan soms weken duren voordat iemand na een coronabesmetting negatief test.

De Oranjevrouwen spelen komende woensdag in Leigh de tweede groepswedstrijd op het EK. Dan is Portugal de tegenstander. Volgende week zondag wordt de groepsfase in Sheffield afgesloten met een duel met Zwitserland.

Nu het coronaspook zich in het trainingskamp van de Oranjevrouwen heeft gemeld, is het de vraag of de komende dagen nog meer spelers positief testen. Dat zou een brede sluier over het toernooi leggen, nadat eerder al de Engelse Lotte Wubben-Moy en de Oostenrijkse Laura Wienroither corona hadden opgelopen tijdens het EK.