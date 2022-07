De Belgische Vrouwen zijn zondag het EK in Engeland begonnen met een gelijkspel tegen IJsland. Na een moeizame eerste helft van de ploeg van bondscoach Ives Serneels eindigde het duel in het Manchester City Academy Stadium in 1-1.

België oogde onwennig in de openingsfase van het duel met IJsland, dat na ruim een half uur vanaf de penaltystip verzuimde de openingstreffer te maken. Berglind Thorvaldsdóttir faalde oog in oog met keeper Nicky Evrard, nadat VAR Pol van Boekel een handsbal had geconstateerd.

In de tweede helft kwam IJsland alsnog op voorsprong via Thorvaldsdóttir, die daarmee haar gemiste penalty enigszins goedmaakte. De aanvaller, in 2019 nog kort onderdeel van de selectie van PSV, kopte een voorzet bij de tweede paal binnen.

Na de openingstreffer van IJsland kwam België beter in de wedstrijd en kreeg het ook een penalty. Na een overtreding van Gunnhildur Jónsdóttir wees de Zweedse arbiter Tess Olofsson gedecideerd naar de stip. Justine Vanhaevermaet benutte de penalty en tekende voor de eindstand: 1-1.

België neemt in Engeland voor de tweede keer deel aan het Europees Kampioenschap. Vijf jaar geleden maakten de 'Red Flames' hun debuut in Nederland, waar ze al in de groepsfase strandden in een poule met Oranje, Denemarken en Noorwegen.

Het andere duel in groep D wordt later op de dag afgewerkt. Frankrijk, dat in de laatste drie edities kwartfinalist op het EK was, neemt het om 21.00 uur op tegen Italië. De Italiaanse ploeg, in 1993 en 1997 finalist op het EK, werd vijf jaar geleden uitgeschakeld in de poulefase.