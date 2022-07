Sari van Veenendaal komt niet meer in actie op het EK in Engeland, meldt de KNVB maandag. De keeper en aanvoerder van de Oranjevrouwen heeft een schouderblessure overgehouden aan de openingswedstrijd van zaterdag tegen Zweden (1-1) en zal langere tijd moeten herstellen. Voor Aniek Nouwen is het EK nog niet voorbij.

De 32-jarige Van Veenendaal raakte in de openingsfase van het duel met Zweden geblesseerd. De keeper kwam in de tiende minuut bij een vrije trap in botsing met Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms en blesseerde daarbij haar rechterschouder.

Van Veenendaal ging na een blessurebehandeling verder, maar haakte tien minuten later alsnog af. Ze werd vervangen door de 22-jarige Daphne van Domselaar. Van Veenendaal ging vervolgens naar het ziekenhuis om een scan te laten maken. Wat haar precies mankeert aan haar schouder, is niet bekendgemaakt. Ze keert maandag terug naar Nederland.

"Het is verschrikkelijk nieuws", aldus bondscoach Mark Parsons. "Natuurlijk allereerst voor Sari, maar daarnaast ook voor ons hele team. Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen."

Jacintha Weimar is opgeroepen als vervanger. De 24-jarige Weimar was bij haar club Feyenoord al in voorbereiding op volgend seizoen en zal zo snel mogelijk naar Engeland afreizen.

Van Domselaar staat hoogstwaarschijnlijk ook in de twee komende groepswedstrijden onder de lat bij de Oranjevrouwen. De keeper van FC Twente maakte als vervanger van Veenendaal een goede indruk tegen Zweden.

Toernooi niet voorbij voor Nouwen

Ook Nouwen raakte geblesseerd tegen Zweden, maar voor haar is het toernooi niet voorbij. De verdediger mist door haar enkelkwetsuur naar verwachting de groepswedstrijd woensdag tegen Portugal. Ze blijft bij de selectie van bondscoach Parsons om te werken aan haar herstel.

De blessure voor Van Veenendaal is een flinke streep door de rekening van de Oranjevrouwen, die zondag ook al slecht nieuws kregen. Jackie Groenen testte positief op het coronavirus en is voorlopig niet inzetbaar.

De middenvelder van Manchester United moet de komende dagen in isolatie. Wanneer ze klachtenvrij is en negatief test, kan ze weer aansluiten bij de selectie. Tegen Zweden speelde de 88-voudig international de hele wedstrijd en was ze een van de uitblinkers.

Nederland speelt woensdag tegen Portugal de tweede groepswedstrijd op het EK. Zondag sluit de titelverdediger de groepsfase af met een wedstrijd tegen Zwitserland. Zwitserland en Portugal bleven zaterdag in het onderlinge treffen steken op 2-2.