De Oranjevrouwen kunnen voorlopig geen beroep doen op Jackie Groenen. De middenvelder is een dag na de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden positief getest op het coronavirus, zo heeft de KNVB zondag bekendgemaakt.

De 27-jarige Groenen gaat de komende dagen in isolatie. Wanneer ze klachtenvrij is en negatief test, kan ze weer aansluiten bij de selectie. Zaterdag speelde de middenvelder van Manchester United de hele wedstrijd tegen Zweden en was ze een van de uitblinkers.

De positieve coronatest van Groenen is een nieuwe tegenvaller voor de Oranjevrouwen. Tegen Zweden vielen aanvoerder Sari van Veenendaal (schouder) en Aniek Nouwen (enkel) geblesseerd uit. Het is zondagochtend nog niet bekend hoe ernstig beide blessures zijn.

Groenen is al jaren een van de belangrijke spelers van de Oranjevrouwen. De middenvelder heeft 88 interlands achter haar naam staan en maakte deel uit van de selectie die in 2017 in eigen land Europees kampioen werd en twee jaar later in Frankrijk de WK-finale haalde.

Het is niet voor het eerst dat een speler op het EK in Engeland positief test op corona. De Engelse Lotte Wubben-Moy en de Oostenrijkse Laura Wienroither gingen Groenen voor. In Engeland zijn er geen coronamaatregelen van kracht.

Nederland speelt woensdag in Leigh de tweede groepswedstrijd op het EK. Dan is Portugal de tegenstander. Volgende week zondag sluit de titelverdediger de groepsfase af met een wedstrijd tegen Zwitserland.