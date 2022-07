Daphne van Domselaar reisde met de Oranjevrouwen naar het EK met het idee om haar grote voorbeeld Sari van Veenendaal te helpen. Op haar eerste grote toernooi moest de keeper van FC Twente zaterdag tegen Zweden noodgedwongen invallen voor de geblesseerde Van Veenendaal. "Ik ga hier lekker over dromen."

Het is de tiende minuut van Nederland-Zweden als Van Veenendaal bij een vrije trap in botsing komt met zowel Lynn Wilms als Stefanie van der Gragt. Vanaf de reservebank op Bramall Lane ziet Van Domselaar alleen Wilms en Van der Gragt vallen. "Toen dacht ik: oké, voor mij is er nog niks aan de hand."

Maar als ze even later Van Veenendaal met een schouderblessure op de grond ziet liggen, beseft Van Domselaar dat het "serieus" wordt. Ze kijkt naar de trainers voor haar. "Is dit het moment? Moet ik gaan?"

Het is het moment: Van Domselaar trekt een hesje aan en gaat warmlopen. En terwijl ze met de warming-up bezig is, verbijt Van Veenendaal de pijn aan haar schouder. Na ruim tien minuten geeft de aanvoerder de strijd op: ze gaat liggen en moet gewisseld worden.

Het is niet het moment waarop het hart in de keel bonkt bij Van Domselaar. De Noord-Hollandse is naar eigen zeggen vrij nuchter. "Van binnen was ik wel een beetje nerveus, maar ik kon gelukkig dicht bij mezelf blijven. En ik had geen tijd om zenuwachtig te zijn. Het was meer van: handschoenen aan, scheenbeschermers aan."

Nog voor haar invalbeurt komt Renate Jansen naar Van Domselaar toe lopen, de aanvoerder van hun gezamenlijke club FC Twente. Van Van Veenendaal krijgt ze vervolgens een boks en bemoedigende woorden. Voor het oog van 21.342 toeschouwers maakt de 22-jarige Van Domselaar in een topper op het EK haar opwachting bij de Oranjevrouwen. "Ik had het zelfvertrouwen dat ik het aankon."

Daphne van Domselaar speelde tegen Zweden pas haar tweede interland.

Als fan op tribune bij EK van 2017

Van Domselaar stapte vorige week in het vliegtuig naar Engeland met het idee te genieten van haar tijd bij de Oranjevrouwen en te leren van Van Veenendaal. Tegen de aanvoerder van Nederland keek ze al jaren op, zei ze onlangs tegen de NOS. "Het is nog steeds een beetje onwerkelijk om nu van haar te leren en haar persoonlijk te leren kennen."

Vijf jaar geleden zat Van Domselaar nog als supporter op de tribune in Enschede toen Nederland met Van Veenendaal op doel voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen werd. De laatste jaren maakte het keeperstalent naam in de Vrouwen Eredivisie.

Van Domselaar is al seizoenenlang een vaste waarde bij landskampioen FC Twente. Bondscoach Mark Parsons beloonde haar ontwikkeling in februari met een debuut in de oefeninterland tegen Finland in het Franse Le Havre. Tot het EK-duel met Zweden was dat haar enige interland.

Daphne van Domselaar torent boven alles en iedereen uit bij een hoekschop van Zweden.

Compliment van Van Veenendaal

Zonder al te veel zenuwen komt Van Domselaar in de 21e minuut binnen de lijnen op Bramall Lane. Een kwartier later krijgt ze een doelpunt om de oren, buiten haar schuld om. In de rust beseft ze pas voor het eerst wat er allemaal gaande is.

Van Domselaar ziet vanuit haar doel dat Nederland sterk uit de kleedkamer komt. Het resulteert in de 52e minuut in de 1-1 van Jill Roord. "Ik kreeg kippenvel bij dat doelpunt." Dan moet haar hoogtepunt nog volgen: drie minuten voor tijd tikt ze een schot van Fridolina Rolfö knap uit de hoek en bezorgt ze Nederland een verdienstelijk punt.

Na afloop zoekt Van Domselaar de gehavende Van Veenendaal op. "Ze zei dat ik het goed had gedaan en dat ze trots op me is. Het is zielig om haar zo te zien, want ze heeft pijn aan de schouder. Ik hoop dat het meevalt. Dit gaat nu ten koste van iemand die echt pijn heeft. Maar ik ben blij dat het team er voor mij was. Ik zie wel wat er straks gebeurt."

Camera na camera is Van Domselaar al afgegaan om haar verhaal te doen. "Dit komt er allemaal bij. Het is een heel gekke avond", zegt ze. "Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Ik ga zo gelijk mijn ouders bellen en dan laat ik het even bezinken. Ik heb geen idee of ik kan slapen. Ik ga hier lekker over dromen."