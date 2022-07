Jill Roord ziet haar doelpunt tegen Zweden als het bewijs voor bondscoach Mark Parsons dat ze beter achter de spits kan spelen. De speler van VfL Wolfsburg begon als rechtsbuiten, maar na een wissel in de rust scoorde ze als aanvallende middenvelder en hielp ze de Oranjevrouwen aan een punt in het eerste EK-duel: 1-1.

Roord wil er een uur na de wedstrijd tegen Zweden niet over liegen. "Ik speel liever op tien", zegt ze onomwonden. "Daar ben ik ook heel eerlijk over en dat weet de trainer ook. Dat is mijn positie, ik speel er altijd. Ik kan wel rechtsbuiten spelen, maar het is een ongemakkelijke positie voor mij. Ik ben blij dat ik naar binnen mocht, ook al voel ik mij onder deze coach gewaardeerd."

Door de terugkeer van de herstelde middenvelder Daniëlle van de Donk werd Roord door bondscoach Parsons de afgelopen weken als rechtsbuiten opgesteld. Dat gebeurde zaterdag ook tegen Zweden, maar die keuze pakte slecht uit. Nederland was in de eerste helft aanvallend onmachtig en ook Roord speelde ongelukkig.

"Wij moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen aan de bal krijgen. We konden Vivianne Miedema, Lieke Martens, Daniëlle en mij niet echt bereiken en daardoor kwamen we niet in ons spel", aldus Roord, die zichtbaar geïrriteerd was. "Ik moest heel veel lopen en kreeg relatief weinig ballen. Dat is niet leuk. Soms schoten we de bal weg en verloren we de controle."

In de rust besloot Parsons Van de Donk en Roord om te draaien. Die ingreep pakte goed uit: Nederland kwam meer aan aanvallen toe en dat resulteerde in de 51e minuut in de openingstreffer van Roord. Met een knap schot uit de draai scoorde ze op Bramall Lane. "Hij viel er tussenin en het is mijn kwaliteit om vaak op de goede plek te staan."

Stand in groep C 1. Portugal 1-1 (0)

2. Zwitserland 1-1 (0)

3. Nederland 1-1 (0)

4. Zweden 1-1 (0)

De Oranjevrouwen zijn nu in vijf opeenvolgende duels met Zweden ongeslagen. De Oranjevrouwen zijn nu in vijf opeenvolgende duels met Zweden ongeslagen. Foto: Getty Images

'Uitvallen twee spelers hielp niet mee'

De 25-jarige Roord zei dat de Oranjevrouwen zo slecht aan de wedstrijd begonnen omdat ze verrast waren door de andere tactiek van Zweden. In plaats van vier verdedigers, speelde de verliezend finalist van de Olympische Spelen in Tokio met drie verdedigers en twee opkomende vleugelverdedigers.

"Tegen Zweden spelen is sowieso vrij stroef. Het is heel veel geweld, heel veel power. Het is niet makkelijk. Daar moesten we in het begin ook zeker aan wennen. En er vallen twee mensen uit, dat helpt ook niet allemaal."

Na het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen draaide Nederland in de rust alles om. "We zeiden tegen elkaar: we moeten in het voetballende komen, anders gaan we in hun spel mee. In de tweede helft hadden we langere fases de bal en hadden we meer controle. Dan moeten zij lopen. Het werd voor hen ongemakkelijk."

Na de verdienstelijke 1-1 tegen Zweden hoopt Roord dat de schouderblessure van Van Veenendaal meevalt. De keeper is als aanvoerder een belangrijke schakel in de ploeg van bondscoach Parsons. "Ze is een leider en het zou heel vervelend dat ze er niet meer bij is."