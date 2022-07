De Oranjevrouwen zijn het EK in Engeland zaterdag begonnen met een zwaarbevochten gelijkspel tegen Zweden. De titelverdediger knokte zich in Sheffield terug van een achterstand, nadat aanvoerder Sari van Veenendaal en verdediger Aniek Nouwen met een blessure waren uitgevallen: 1-1.

Zweden opende na ruim een half uur spelen via Jonna Andersson de score op Bramall Lane. Op dat moment stond Van Veenendaal niet meer onder de lat bij de Oranjevrouwen. De keeper was uitgevallen met een schouderblessure. Niet veel later moest ook Nouwen de strijd staken met een kwetsuur.

De gehavende Oranjevrouwen knokten zich na een matige eerste helft terug in de wedstrijd en kwamen in de 52e minuut op gelijke hoogte via Jill Roord. Hoewel Nederland en Zweden in het vervolg verschillende kansen kregen, bleef het bij 1-1 in Sheffield.

Het gelijkspel tegen Zweden is een opsteker voor de Oranjevrouwen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons kende een slechte voorbereiding op het EK en trof met olympisch finalist Zweden een van de favorieten voor de Europese titel.

Het is nog niet duidelijk of Van Veenendaal en Nouwen de resterende twee poulewedstrijden moeten missen. Nederland speelt woensdag in Leigh tegen Portugal en sluit de groepsfase vier dagen later in Sheffield af tegen Zwitserland. Eerder op zaterdag speelden Zwitserland en Portugal met 2-2 gelijk.

Rampzalige eerste helft voor Oranjevrouwen

Ondanks een matige voorbereiding begonnen de Oranjevrouwen vol goede moed aan de eerste groepswedstrijd op Bramall Lane, dat met 21.342 toeschouwers aardig gevuld was. Nederland werd echter snel achterover gedrukt door Zweden.

Na ruim tien minuten spelen kreeg de regerend Europees kampioen de eerste tegenslag te verwerken: Van Veenendaal kwam bij een indirecte vrije trap in botsing met Lynn Wilms, waarna Stefanie van der Gragt uit balans raakte en hard tegen de grond ging. De verdediger leek de strijd te moeten staken, maar kon toch door.

Niet veel later moest Van Veenendaal zich alsnog laten vervangen. De keeper werd afgelost door de 22-jarige Daphne van Domselaar van FC Twente. De aanvoerdersband van Van Veenendaal ging vervolgens naar Vivianne Miedema en verrassend genoeg niet naar recordinternational Sherida Spitse.

Met Van Domselaar in het doel bleef Zweden het initiatief houden en dat resulteerde in de eerste kans via Kosovare Asllani, die in het zijnet schoot. Nederland kon daar alleen een afzwaaier van Lieke Martens en een krachteloos schot van Roord tegenoverstellen.

De openingstreffer voor Zweden kon niet uitblijven en die viel dan ook na 36 minuten spelen. Nouwen werd door de benen gespeeld door Asllani, waarna de kwetsbare verdediging van Nederland uit positie was en Andersson bij de tweede paal vrij kon binnentikken: 0-1. Toen ook Nouwen geblesseerd afhaakte en werd vervangen door Marisa Olislagers, was de rampzalige eerste helft van Nederland compleet.

Roord brengt stand in evenwicht

De Oranjevrouwen kwamen na de onderbreking een stuk beter uit de kleedkamer en in de 52e minuut viel dan ook de 1-1 van Roord. De rechtsbuiten kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied in de voeten gespeeld door Fridolina Rolfö en scoorde met een knap schot uit de draai. Op het WK van 2019 maakte de speler van VfL Wolfsburg ook al het eerste doelpunt van de Oranjevrouwen.

Nederland putte moed uit de gelijkmaker en had de zaken overduidelijk beter op orde dan voor rust, toen Zweden makkelijk via de zijkanten kon doorbreken. Nu waren de Zweden alleen via standaardsituaties en afstandsschoten gevaarlijk op Bramall Lane.

De ploeg van Parsons was juist een stuk dreigender: Miedema schoot na ruim een uur spelen een metertje naast. De grootste kans was in de 77e minuut voor Roord. Miedema vond de rechtsbuiten met een splijtende pass, maar die kreeg de bal vanuit kansrijke positie niet onder controle en verzuimde zo haar tweede doelpunt van de avond te maken.

Parsons haalde in een zenuwslopende slotfase Daniëlle van de Donk en doelpuntenmaker Roord naar de kant, waarna Zweden weer gevaarlijk werd. Van Domselaar pareerde drie minuten voor tijd een schot van Rolfö en bezorgde Nederland daarmee een belangrijk punt in de eerste wedstrijd op het EK.