Zwitserland heeft zaterdagavond tijdens het EK een razendsnel verkregen 2-0-voorsprong uit handen gegeven tegen Portugal. Het duel tussen de groepsgenoten van de Oranjevrouwen eindigde in 2-2.

Na een nederlaag tegen Rusland in de play-offs leek Portugal naast een WK-ticket te grijpen, maar begin mei werd het Zuid-Europese land alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld. Portugal schoof door omdat Rusland door de UEFA werd geschorst wegens de invasie van Oekraïne.

Portugal kende een dramatische start in Leigh. Al binnen vijf minuten keek de nummer dertig van de FIFA-ranglijst tegen een 0-2-achterstand aan door treffers van Coumba Sow en Rahel Kiwic. Sow haalde al in de tweede minuut van afstand uit, waarna Kiwic in de vijfde minuut toesloeg met het hoofd.

Portugal knokte zich daarna langzaam terug in de wedstrijd, al kon de ploeg van trainer Francisco Neto amper tot kansen komen.

Portugal toont in tweede helft veerkracht

Na de hervatting veranderde dat. Zwitserland werd naar achteren gedrukt en na 59 minuten zorgde Diana Gomes voor de aansluitingstreffer door een rebound te benutten. Portugal bleef dominant en via een geplaatst schot van Jéssica Silva werd het na 66 minuten zelfs gelijk. Zwitserland was van slag en zag de ene na de andere aanvalsgolf op zich afkomen.

In de zeer boeiende slotfase kregen beide teams volop mogelijkheden op de overwinning, maar een winnaar kwam er niet in Leigh.

Portugal vervolgt het EK woensdag tegen Nederland, dat later op zaterdag aantreedt tegen Zweden. De ploeg uit Scandinavië is woensdag de volgende opponent van Zwitserland.