De Oranjevrouwen treden zaterdag met Dominique Janssen aan tegen Zweden in hun eerste groepswedstrijd op het EK in Engeland. De verdediger was een twijfelgeval voor het duel in Sheffield.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens.

Opstelling Zweden Lindahl; Ilestedt, Björn, Eriksson; Glas, Angeldal, Seger, Andersson; Asllani, Hurtig, Rolfö.

De 27-jarige Janssen haakte woensdag geblesseerd af tijdens een training in Engeland. Hoewel de verdediger van VfL Wolfsburg na afloop van de sessie zei dat ze uit voorzorg was gestopt, vertelde bondscoach Mark Parsons vrijdag op zijn persconferentie dat ze een twijfelgeval was voor het duel met Zweden.

Janssen deed vrijdag in het eerste kwartier van de laatste training in Sheffield mee aan de warming-up. De rest van de training was besloten. Ook Lineth Beerensteyn draaide gewoon mee met de Oranjevrouwen. De aanvaller van Juventus viel net als Janssen woensdag geblesseerd uit op de training. Zij begint op de bank.

Bondscoach Parsons houdt voor de eerste groepswedstrijd op het EK vast aan zijn vertrouwde elf namen. Dat betekent dat Lynn Wilms, Stefanie van der Gragt en Aniek Nouwen met Janssen de veelbekritiseerde verdediging van de titelverdediger vormen. Sari van Veenendaal staat onder de lat en draagt de aanvoerdersband.

Ook Daniëlle van de Donk heeft een basisplaats. De aanvallende middenvelder maakte vorige maand haar rentree bij haar club Olympique Lyonnais nadat ze zeven maanden uitgeschakeld was door een zeldzame voetblessure. Vorige week tegen Finland (2-0-zege) speelde ze voor het eerst sinds haar blessure een volledige wedstrijd.

Zweden pakte vorig jaar olympisch zilver en is een van de favorieten op het EK. Zweden pakte vorig jaar olympisch zilver en is een van de favorieten op het EK. Foto: Getty Images

Zweden favoriet voor Europese titel

Bij Zweden ontbreekt de belangrijke speelster Stina Blackstenius in de basis. De aanvaller van Arsenal kampt met een lichte dijbeenblessure en begint op de bank. Aanvaller Fridolina Rolfö van FC Barcelona en recordinternational Caroline Seger (230 interlands) zijn de blikvangers bij de Zweden.

Met Zweden wacht de Oranjevrouwen een zware kluif. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson pakte vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio en geldt als een van de favorieten voor de Europese titel. Nederland werd vijf jaar geleden Europees kampioen in eigen land.

Nederland-Zweden begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) op Bramall Lane in Sheffield en staat onder leiding van de Welshe scheidsrechter Cheryl Foster. Zo'n 2.500 Nederlandse fans zullen in het stadion van Premier League-club Sheffield United zitten.

Na de wedstrijd tegen Zweden volgen duels met Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield). De andere groepswedstrijd tussen Portugal en Zwitserland is om 18.00 uur begonnen in Leigh.