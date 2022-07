Bondscoach Mark Parsons heeft van de KNVB geen doelstelling meegekregen voor het EK in Engeland. Nederland begint zaterdag in Sheffield aan de jacht op titelprolongatie met een duel tegen grootmacht Zweden.

"Tover een glimlach op je gezicht, Mark. Geniet van het proces. Dat is alles wat ze tegen mij hebben gezegd", zei Parsons vrijdagavond op zijn persconferentie op een vraag of de KNVB een doelstelling heeft geformuleerd voor het EK.

"Sinds september was het doel om beter te worden. We weten dat we niet als het beste team van het toernooi zullen beginnen. Dat is logisch als je naar de laatste maanden van dit team kijkt. Deze spelers zijn goed samen en stralen veel energie uit. Daar blijven we ons op richten, of we morgen nou winnen of niet."

Hoewel er door de KNVB geen doelstellingen zijn geformuleerd, verwachten de spelers veel van het toernooi. "Als we in de kwartfinale eruit gaan, hebben we gefaald", zei Jill Roord onlangs in gesprek met Voetbal International.

Parsons praatte op zijn persconferentie vooral in algemeenheden. "Als je een geschiedenis hebt met verliezen, is alles moeilijker. Kijk maar naar de Champions League-finale tussen Olympique Lyonnais en FC Barcelona. Wendie Renard zei: hoeveel landstitels hebben wij? Zij hebben er maar één."

"Als je niet één grote titel hebt, is het zwaarder. Wij hebben de Europese titel op zak en meer dan andere teams spelers in de groep die een titel hebben gewonnen. Dat helpt om alles goed voor elkaar te krijgen."

Bondscoach Mark Parsons en aanvoerder Sari van Veenendaal stonden vrijdagavond de pers te woord in Sheffield. Bondscoach Mark Parsons en aanvoerder Sari van Veenendaal stonden vrijdagavond de pers te woord in Sheffield. Foto: Getty Images

Van Veenendaal: 'Situatie nu heel anders dan in 2017'

Aanvoerder en keeper Sari van Veenendaal probeerde op de persconferentie eveneens de verwachtingen te temperen. "We zijn nog steeds de trotse titelverdediger, maar dat was in 2017, het verleden. Nu is het een andere situatie. Alle teams hebben zich ontwikkeld."

Dat Nederland niet bij de grote favorieten wordt geschaard, heeft ook te maken met de teleurstellende voorbereiding van de Oranjevrouwen op dit EK. Nederland kon niet overtuigen in de oefencampagne en beleefde met een 5-1-nederlaag een afgang tegen topfavoriet Engeland.

Vooral de verdediging lijkt de achilleshiel van Nederland. Van Veenendaal zegt dat daar binnen de groep geen groot thema van is gemaakt. "We hebben het niet goed gedaan tegen Engeland, maar we zijn sterk samen. We kunnen het goed doen met dit team. We moeten niet praten, maar het morgen gewoon laten zien."

Nederland-Zweden begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) op Bramall Lane in Sheffield en staat onder leiding van de Welshe scheidsrechter Cheryl Foster. Na de wedstrijd tegen Zweden volgen duels met Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield).