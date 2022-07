Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn zijn twijfelgevallen bij de Oranjevrouwen voor het eerste EK-duel van komende zaterdag tegen Zweden. Beiden raakten eerder geblesseerd op een training.

Janssen en Beerensteyn haakten woensdag geblesseerd af tijdens de eerste openbare sessie van de Oranjevrouwen in Engeland. Volgens Parsons wordt een van hen nog getest tijdens de laatste training op Bramall Lane in Sheffield. Hij wilde niet zeggen wie dat was. Janssen en Beerensteyn deden echter volop mee tijdens het openbare gedeelte van de training.

Het eventueel niet meespelen van Janssen zou een aderlating zijn voor de Oranjevrouwen. De verdediger van VfL Wolfsburg is een vaste waarde als linksachter bij Nederland. Beerensteyn moet voornamelijk genoegen nemen met een plek op de bank.

In het stadion van Premier League-club Sheffield United nemen de Oranjevrouwen het zaterdag op tegen Zweden. De Zweden gelden als een van de favorieten voor de Europees titel; vorig jaar pakten ze zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

Een meevaller voor Nederland is dat belangrijke speler Stina Blackstenius niet zal starten bij Zweden. De aanvaller en teamgenote van Vivianne Miedema bij Arsenal liep in de voorbereiding een dijbeenblessure op en zal volgens de Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson op de bank beginnen.

Nederland-Zweden begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Welshe scheidsrechter Cheryl Foster. Zo'n 2.500 Nederlandse fans zullen in het stadion zitten, maakte de KNVB donderdag bekend. Na de wedstrijd tegen Zweden volgen duels met Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield). De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het EK.