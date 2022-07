De Oranjevrouwen beginnen zaterdag aan hun jacht op titelprolongatie op het EK in Engeland met een groepswedstrijd tegen grootmacht Zweden. Oud-internationals en analytici Leonne Stentler en Anouk Hoogendijk en oud-coach Foppe de Haan, die in 2017 assistent was bij Nederland, zijn somber over de titelkansen van de ploeg van bondscoach Mark Parsons. "De tactiek klopt gewoon niet."

De Oranjevrouwen hebben een teleurstellende voorbereiding achter de rug, met de 5-1-oefennederlaag tegen Engeland als dieptepunt. Welk gevoel hebben jullie bij het team?

Stentler: "Ik merk dat er een positief gevoel is in het team. Ik denk dat ze ook goed voetbal kunnen laten zien als ze erin gaan geloven. Maar er zijn zoveel twijfels uitgesproken in interviews en reacties na wedstrijden... De bondscoach kreeg ook niet de beste cijfers. Het ziet er twijfelachtig uit."

Hoogendijk: "Ik vind al een hele tijd dat Nederland niet het niveau van het EK van 2017 en het WK van 2019 haalt. Ze zijn wakker geschud tegen Engeland. Het is misschien wel goed dat die wedstrijd is geweest en dat ze flink op de broek hebben gekregen. Ik heb toch een beetje hoop. Het is zo'n ervaren ploeg. En we hebben topspelers die het verschil kunnen maken."

De Haan: "Ik heb ze tegen Finland en Engeland gezien. Er moet nog veel gebeuren wil je het het niveau halen dat nodig is om te kunnen presteren. Ze hebben niet het niveau van Engeland, ook al speelden die woensdag ook nog niet op hun best."

De Oranjevrouwen werden twee weken geleden met 5-1 afgedroogd door het Engeland van Sarina Wiegman. De Oranjevrouwen werden twee weken geleden met 5-1 afgedroogd door het Engeland van Sarina Wiegman. Foto: Getty Images

Waardoor komt het dat Nederland zo moeizaam draait?

De Haan: "Het heeft met name met de achterhoede te maken. Die schuift niet snel genoeg op naar voren, waardoor de afstanden tussen de voorhoede en achterhoede veel te groot worden. Dat zit vooral bij Aniek Nouwen. Ik zou het sowieso anders doen. De tactiek klopt gewoon niet. Jill Roord en Daniëlle van de Donk spelen heel diep, waardoor Vivianne Miedema in de spits tegen vijf tegenstanders komt te staan. Ze maken het veel te ingewikkeld."

Stentler: "Parsons was vlak voor het toernooi nog scenario's aan het oefenen. Ze komen gewoon tijd tekort. Dat zag iedereen ook wel een beetje aankomen. Ze speelden WK-kwalificatieduels tegen matige tegenstanders, dus je kan nog steeds niet goed trainen wat je wilt trainen. Dan heb je één tegenstander dat je het echt gaat testen en dan ga je er met 5-1 van af. Dat is allemaal niet lekker."

Hoogendijk: "Het is écht een team en de sfeer lijkt wel goed te zijn, meestal is dat het probleem. Het is duidelijk dat het verdedigend niet sterk en solide is. We zijn echt kwetsbaar achterin. Verdedigers moeten eerst verdedigen, pas daarna kan je aan meeverdedigen denken. Nu lijkt de aanval de beste verdediging te zijn."

De Haan: "Het mooiste is als je een paar wedstrijden voor het einde weet wat het beste team is. Het is als het ware een puzzel die moet passen, maar die past bij de Oranjevrouwen nog niet echt. Daar moet je je als bondscoach wel druk over maken. Er is wel een plan, maar het heeft nu te maken met de ordening op het veld: wie doet wat en wat zijn de afspraken? Daar mankeert wel wat aan. Of dat aan de bondscoach of de spelers ligt? De bondscoach maakt de opstelling."

Bondscoach Mark Parsons heeft nog niet kunnen overtuigen bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Mark Parsons heeft nog niet kunnen overtuigen bij de Oranjevrouwen. Foto: ANP

Bondscoach Parsons heeft nog niet kunnen overtuigen, mede omdat hij in zijn eerste maanden het bondscoachschap combineerde met een trainersklus in Amerika en daardoor onder meer een vlucht naar Nederland miste. Welke indruk maakt hij op jullie?

Stentler: "Hij draagt nog altijd de erfenis van zijn eerste maanden met zich mee. Hij is als parttime bondscoach binnengekomen, als gevolg van het beleid van de KNVB en door er zelf ook ja tegen te zeggen, en dan maak je geen lekkere indruk. Maar ik weet dat hij een goede clubcoach is, hij heeft het in Amerika fantastisch gedaan. Alleen ziet hij bij Nederland de spelers niet dagelijks. Hij heeft zo weinig tijd dat ik me afvraag of zo'n goede clubcoach ook een goede bondscoach kan zijn."

Hoogendijk: "Hij maakt een heel andere indruk dan zijn voorganger Sarina Wiegman. Sarina zou het nooit gebeuren dat ze een vlucht mist omdat ze problemen heeft met haar reisdocumenten. Maar dat je zo chaotisch begint, wil niet zeggen dat je niet capabel bent. Hij doet veel aan teambuilding en de spelers praten veel met elkaar. Het is goed dat je een keer heel wat anders doet, want je kan geen tweede Sarina vinden. Maar of hij dat is?"

EK-programma Oranjevrouwen 9 juli in Sheffield: Nederland-Zweden (21.00 uur)

13 juli in Leigh: Nederland-Portugal (21.00 uur)

17 juli in Sheffield: Zwitserland-Nederland (18.00 uur)

Stentler: "Wat wel goed is, is dat hij verjonging heeft doorgevoerd. Hij kreeg dat op zijn bordje, omdat Sarina dat steeds uitstelde. Dat jonge spelers als Esmee Brugts nu toernooi-ervaring opdoen, is erg waardevol. Hij schuwt dat niet. En het is ook zijn verdienste dat Damaris Egurrola voor Nederland heeft gekozen. Dat is een goede zet van hem geweest."

De Haan: "Ik ken de man niet, ik weet ook niet hoe goed hij is. Maar ik zie wat ik zie. Hij heeft heel veel moeite om te ontdekken wie op welke positie moet. De spelers zijn daar ook niet tevreden over. Als ik de bondscoach was, zou ik met die vrouwen gaan zitten. Dan kunnen ze het echt nog wel oplossen hoor. Het kan heel makkelijk zijn, als je maar goed communiceert."

Hoogendijk: "Het wordt snel duidelijk hoe goed Parsons is. Ik denk dat hij ook afgerekend gaat worden op dit toernooi. In het voetbal kan het heel snel gaan, hè? Sarina was altijd heel erg duidelijk: iedereen wist waar zij aan toe was. Het was niet altijd leuk om te horen, maar je had geen valse hoop. Ik hoop dat iedereen nu zijn plek weet. Dat zorgt juist voor een goede teamsfeer."

De Oranjevrouwen werden in 2017 in eigen land Europees kampioen. De Oranjevrouwen werden in 2017 in eigen land Europees kampioen. Foto: Getty Images

De hamvraag: gaan de Oranjevrouwen hun titel prolongeren?

Hoogendijk: "Ik acht de kans heel klein. Ik denk dat Nederland wel door de poulefase komt. En als ze er toch staan in de wedstrijd tegen Zweden, kan je zomaar voor de eerste plaats gaan. Maar als ze tweede worden in de poule en waarschijnlijk Frankrijk in de kwartfinales treffen, gaat het heel lastig worden."

Stentler: "Ik ben bang van niet. Er is altijd een kans, maar het speelveld zit vol met goede teams. Het wordt heel lastig voor Nederland. Ik zeg tegen beter weten in dat de halve finale mogelijk moet zijn. Frankrijk kan zomaar tegen zijn kwartfinaletrauma aanlopen. Er zijn echt wel kansen, maar het is gewoon broos. Ze moeten niet een deuk in het vertrouwen krijgen."

De Haan: "Nee, dat denk ik niet. Ze kunnen nog steeds goed voetballen, maar je hebt ook met een tegenstander te maken. Die zit ook niet te slapen. De Engelsen zijn een stuk beter geworden dan op het EK van 2017. De Zweden hebben een heel volwassen team en de Spanjaarden, Fransen en Duitsers zijn aardig. Ga er maar aan staan."

Hoogendijk: "Het zou geen ramp zijn als we geen Europees kampioen worden. Ik vind het in Nederland op dit moment heel negatief: als ze geen Europees kampioen worden, is het toernooi mislukt. Nederland is nog steeds goed en doet nog steeds mee, maar het is meer aan elkaar gewaagd dan voorheen. Als Nederland de halve finale haalt, hebben ze het goed gedaan. Dat moet minimaal het doel zijn."