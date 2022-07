Noorwegen is donderdag met een simpele overwinning aan het EK vrouwenvoetbal begonnen. De ploeg van sterspeler Ada Hegerberg, die niet scoorde, was in Southampton met 4-1 te sterk voor Noord-Ierland.

Na dertien minuten was het al 2-0 voor Noorwegen. De score werd geopend door Julie Blakstad, waarna klungelig uitverdedigen van Noord-Ierland tot het tweede doelpunt leidde. Frida Maanum rondde af.

De Noorse ploeg kreeg na een half uur een penalty na een onnodige Noord-Ierse handsbal. Caroline Graham Hansen schoot raak vanaf 11 meter: 3-0. Vroeg in de tweede helft deed Julie Nelson verrassend iets terug, waarna Guro Reiten de eindstand bepaalde namens Noorwegen.

Door de ruime overwinning gaat Noorwegen, dat met ruimere cijfers had kunnen en misschien wel moeten winnen, aan kop in groep A. Op doelsaldo blijven de Noren het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman voor, dat woensdag Oostenrijk met 1-0 versloeg.

Engeland en Noorwegen staan maandag om 21.00 uur tegenover elkaar in het stadion van Brighton & Hove Albion. Oostenrijk en Noord-Ierland treffen elkaar drie uur eerder in Southampton.

Voor de Oranjevrouwen begint het EK zaterdag. De ploeg van bondscoach Mike Parsons speelt dan om 21.00 uur tegen het sterke Zweden. Om 18.00 uur staan groepsgenoten Portugal en Zwitserland tegenover elkaar.