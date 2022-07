Jackie Groenen is deze maand met de Oranjevrouwen neergestreken in Worsley, een plek die ze als speler van Manchester United op haar duimpje kent. Het EK in Engeland voelt als een thuistoernooi voor de middenvelder van Nederland.

Haar appartement ligt tien minuten rijden van het spelershotel in Worsley, ze speelt tegen Portugal in het stadion van de vrouwen van Manchester United en het trainingsveld in Carrington is voor haar ook niet onbekend. Sterker nog: als Groenen met de Oranjevrouwen koers zet naar het veld van Stockport County, rijdt ze over de weg die ze dagelijks aflegt als speler van Manchester United.

In die vertrouwde omgeving voelt het EK in Engeland voor Groenen alsof ze haar tweede thuistoernooi gaat spelen, nadat ze met de Oranjevrouwen vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen was geworden. "Het is een beetje vergelijkbaar met 2017", zegt ze donderdag op het terras van het spelershotel. "Al mijn teamgenoten en familieleden komen kijken."

De 27-jarige Groenen voelt zich helemaal op haar gemak in Engeland. Ze speelt inmiddels drie jaar voor Manchester United. "Dit voelt wel als thuisthuis. In een carrière moet je altijd snel inwonen in een stad. Ik vind het leuk om dat te doen. Ik ga graag naar restaurantjes in Manchester, zodat je snel op je plek zit. Dat is voor mij heel belangrijk naast het voetballen."

Vivianne Miedema zei onlangs dat Engeland niet als haar "eerste thuis" voelde. "Dat mag ik niet zeggen, want dan krijgt mijn moeder een hartaanval", zegt Groenen met een lach. "Soms als ik thuis bij mijn ouders zit, zeg ik: ik ga lekker naar huis. Dan zegt mijn moeder: 'O, dit is geen huis meer?' Maar ik voel me hier heel erg op mijn plek. Dit is wel de eerste keer dat ik me in een omgeving helemaal thuis voel."

Jackie Groenen speelt sinds 2019 voor Manchester United. Jackie Groenen speelt sinds 2019 voor Manchester United. Foto: Getty Images

'De mensen zijn heel enthousiast'

Groenen vindt Engeland om meerdere redenen een "heel prettig" land om in te wonen. Dat heeft vooral te maken met de Britse bevolking. "De mensen zijn heel enthousiast. Dat merk je ook aan hoe ze in voetbal staan. Ze zijn bloedfanatiek. In Nederland kunnen ze heel kritisch zijn, maar hier zijn ze meer van: dit is toch leuk?"

"Wat ook heel typerend voor Engeland is: hoe vaak ik mensen wel niet hoor zeggen dat dit het beste restaurant ooit is. Als je altijd die instelling hebt, is dat wel heel lekker. Dat je thuiskomst en zegt: dit is de beste avond ooit geweest."

Voor veel bekende voetballers heeft Engeland ook een keerzijde: de Britse roddelpers wroet in het privéleven. Groenen zegt daar "nooit" last van te hebben gehad. "Ik weet niet of ik een bekend persoon in Engeland wil zijn. Nee, ik voel me niet zo, we zijn voetballers. Maar ik zou niet in het koningshuis willen zitten. De Britse pers is juist heel fanatiek en wil het vrouwenvoetbal heel erg pushen. Elke wedstrijd is live op televisie. En dat wordt alleen maar meer."

Dat Sky Sports sinds dit seizoen de wedstrijden uit de Women's Super League rechtstreeks uitzendt, leidt er ook toe dat Groenen vaker wordt herkend op straat. "In het gebied waar ik woon, wat vlak bij het stadion is, word ik vaak aangesproken over de wedstrijd. In Nederland is dat nog wel extremer. Maar ik heb hier een prima leven."

Jackie Groenen maakte tegen Zweden het winnende doelpunt in de halve finales van het WK van 2019. Jackie Groenen maakte tegen Zweden het winnende doelpunt in de halve finales van het WK van 2019. Foto: Getty Images

Geen extra gevoelens bij Zweden, ondanks doelpunt

Voor Groenen en de Oranjevrouwen begint het EK zaterdag met een groepswedstrijd tegen Zweden. Bij de middenvelder van Manchester United begon het toernooi woensdagavond pas echt te leven. Toen opende het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman het EK met een zege op Oostenrijk op een volgepakt Old Trafford, het stadion van Manchester United.

Groenen keek met de gehele selectie de eerste helft in het hotel. "Ik vond het supervet om te zien. Het is een bijzonder stadion en de sfeer was heel indrukwekkend. Vet hè, Manchester United?", zegt ze met een knipoog naar de verslaggevers. "Ik heb heel veel zin in de wedstrijden, ja."

Groenen bewaart goede herinneringen aan Zweden: drie jaar geleden maakte ze het winnende doelpunt tegen de Zweden in de halve finales van het WK. Toch kwam dat hoogtepunt niet bovendrijven toen Zweden in oktober uit de koker rolde bij de loting van het EK.

"Ik dacht eigenlijk: wat een pittige poule. Zweden lijkt me echt een heel goede tegenstander om tegen te beginnen. Maar het is niet dat ik dacht: ik heb toen tegen ze gescoord. Natuurlijk was het voor mij een heel bijzonder moment, dat ga ik nooit ontkennen. Die wedstrijd was amazing. Maar ik kijk nog liever terug naar het EK dan naar het WK."