De Oranjevrouwen beginnen zaterdag aan hun EK met een groepswedstrijd tegen Zweden. Dat belooft een zware kluif te worden voor de titelverdediger: Zweden geldt als favoriet voor de eindzege. Een blik op de eerste tegenstander van Nederland.

Zweden is sinds jaar en dag een grootmacht in het vrouwenvoetbal. Het land omarmde als een van de eerste landen het vrouwenvoetbal en pakte in 1984 ook de titel op het eerste EK in de geschiedenis. Het vrouwenvoetbal in Nederland stond toen nog in de kinderschoenen.

De Zweden zijn getergd naar het EK afgereisd. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson verloor afgelopen zomer de olympische finale van Canada, waardoor Zweden nog langer moet wachten op een titel. De Europese titel in 1984 is de enige prijs die Zweden tot nu toe won.

Dit EK wordt in Zweden gezien als het toernooi om te oogsten. De Zweden zijn met een tweede plaats op de FIFA-ranglijst het hoogstgeplaatste land op dit EK. In de selectie van bondscoach Gerhardsson zitten vooral spelers uit de top van Europa, met FC Barcelona-aanvaller Fridolina Rolfö als blikvanger.

De Oranjevrouwen bewaren goede herinneringen aan de ontmoetingen met Zweden. Op weg naar de Europese titel in 2017 werd het land in de kwartfinales met 2-0 verslagen. Twee jaar later schoot Jackie Groenen Nederland ten koste van Zweden in de verlenging naar de eerste WK-finale in de geschiedenis.

Nu lijken de kaarten anders geschud: Nederland draaide een matige voorbereiding richting het EK, terwijl Zweden de laatste maanden ontketend lijkt. Nederland-Zweden begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in Sheffield en wordt gespeeld op Bramall Lane, het stadion van Premier League-club Sheffield United.

Zweden Bondscoach: Peter Gerhardsson

Sterspeler: Fridolina Rolfö (FC Barcelona)

Aantal eerdere EK-deelnames: 10

Beste resultaat: Winst (1984)