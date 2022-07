Bondscoach Sarina Wiegman wilde niet meegaan in de hosannastemming na de zege van Engeland in de openingswedstrijd van het EK in eigen land. Volgens de Nederlandse coach moet het allemaal nog veel beter bij de titelfavoriet, die woensdag op een volgepakt Old Trafford met 1-0 van Oostenrijk won.

"Het is de eerste wedstrijd van het toernooi en het is zo belangrijk om die te winnen, want je wilt een goede start hebben", zei Wiegman na afloop van het duel tegen de BBC. "Het was een wedstrijd met twee verschillende gezichten: goed en minder goed."

"We begonnen niet goed aan de eerste helft. Daarna waren we een stuk beter en stonden we de hele tijd op hun helft. We hadden alleen vaker moeten scoren om het onszelf makkelijker te maken. Maar natuurlijk ben ik er erg blij met deze zege."

Engeland kende een zenuwachtige start op Old Trafford, waar de bijna 69.000 fans een zege verwachtten van de topfavoriet. Desondanks kwamen de 'Lionesses' na ruim een kwartier spelen op voorsprong tegen Oostenrijk via Beth Mead, die met een fraai lobje scoorde. Daarna verzuimde Engeland om de wedstrijd te beslissen.

Wiegman was zichtbaar teleurgesteld dat het bij slechts een treffer bleef. "Ik ben niet gefrustreerd, maar we kunnen veel beter dan dit. Soms waren we wat rommelig. Na de eerste goal hadden we verschillende grote kansen. We moeten wat rustiger zijn in de eindfase."

De bondscoach, die sinds vorig jaar in Engeland actief is nadat ze 4,5 jaar werkzaam was geweest bij de Oranjevrouwen, had wel genoten van de uitzinnige sfeer op Old Trafford. In het stadion van Manchester United werd een nieuw toeschouwersrecord gevestigd. "Het was ongelooflijk. Ze konden mij niet horen. Dit is wat we wilden."

Mead: 'Ik heb hier geen woorden voor'

Matchwinner Mead was in tegenstelling tot Wiegman wel door het dolle heen. "Ik heb hier geen woorden voor", zei ze tegen de BBC. "Wat een fantastische avond om het toernooi mee te beginnen. Ik ben erg blij dat ik het team met een doelpunt heb kunnen helpen."

Ook Mead was onder de indruk van de sfeer op Old Trafford. "Ik zou je graag vertellen dat we Sarina na afloop konden verstaan, maar het was zo luidruchtig dat dat niet het geval was. We luisteren allemaal naar Sweet Caroline. Ze zal het waarschijnlijk in de kleedkamer opnieuw doen. Luister eens. Het is ongelooflijk."

Engeland vervolgt komende maandag het toernooi met een duel tegen Noorwegen. De Noren komen donderdag voor het eerst in actie, als debutant Noord-Ierland de tegenstander is.