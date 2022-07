Bondscoach Sarina Wiegman is woensdag met Engeland goed begonnen aan het EK in eigen land. De topfavoriet voor de eindzege was op een uitverkocht Old Trafford met 1-0 te sterk voor Oostenrijk.

Bethany Mead was de gevierde speler bij Engeland. De aanvaller maakte na een kwartier spelen met een fraai lobje het enige doelpunt in het stadion van Manchester United, waar de ploeg van Wiegman verschillende grote kansen om zeep hielp.

Met de zege kent de Nederlandse coach een vlekkeloze start van het EK. Engeland geldt als topfavoriet voor de Europese titel. Wiegman is vorig jaar door de Engelse bond aangesteld om in eigen land Europees kampioen te worden met de Engelse vrouwen, nadat ze 4,5 jaar werkzaam was geweest bij de Oranjevrouwen. Engeland won nog nooit een titel.

Met bijna 69.000 toeschouwers op de tribunes van Old Trafford zorgde de openingswedstrijd van het EK in Engeland voor een nieuw record. Het oude record stond op 41.301 fans bij de finale van het EK van 2013 in Zweden. Het nieuwe record zal dit EK nog sneuvelen: voor de finale op Wembley zijn alle 90.000 kaarten verkocht.

Voor Nederland begint het EK komende zaterdag met een groepswedstrijd tegen Zweden. Het duel wordt om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het stadion van Sheffield United gespeeld. Wiegman komt maandag weer in actie met Engeland. Dan is Noorwegen de tegenstander.

Stand in poule A 1. Engeland 1-3 (1-0)

2. Noord-Ierland 0-0 (0-0)

3. Noorwegen 0-0 (0-0)

4. Oostenrijk 1-0 (0-1)

Bethany Mead brengt Old Trafford in extase met het openingsdoelpunt. Bethany Mead brengt Old Trafford in extase met het openingsdoelpunt. Foto: Getty Images

Mead zet Old Trafford op zijn kop

Met hooggespannen verwachtingen leefden de Engelse vrouwen toe naar de openingswedstrijd en dat was ook te zien aan de uitgelaten sfeer op Old Trafford. Duizenden fans maakten een oorverdovend kabaal toen de spelers het veld op kwamen voor de warming-up en later voor de wedstrijd. Ook het volkslied God Save the Queen werd hartstochtelijk meegezongen.

De druk leek in de openingsfase van de wedstrijd op de benen van de Engelse spelers te slaan, want het was Oostenrijk dat veel beter aan de wedstrijd begon. Engeland maakte een nerveuze indruk en kwam amper onder de druk van de bezoekers uit.

Na ruim een kwartier spelen kwam Engeland toch op voorsprong. Francesca Kirby bediende de vrijstaande Mead, die de Oostenrijkse keeper met een fraai wippertje verschalkte. Een Oostenrijkse verdediger werkte de bal nog via de onderkant van de lat weg, maar volgens de VAR was die de doellijn al gepasseerd: 1-0. Het leidde tot euforische taferelen op Old Trafford.

Het openingsdoelpunt gaf de Engelsen overduidelijk vleugels, want opeens stapelde de ploeg van Wiegman kans op kans. Topscorer aller tijden Ellen White zag een kopbal net naast gaan en ook Lauren Hemp verzuimde de wedstrijd vroeg te beslissen, waardoor Engeland met 'slechts' een 1-0-voorsprong ging rusten.

Engeland wankelde in de slotfase, maar hield stand. Engeland wankelde in de slotfase, maar hield stand. Foto: Getty Images

Engeland wankelt in slotfase

Ook na de onderbreking had Engeland het betere van het spel, maar grote kansen bleven lange tijd uit voor de 'Lionesses'. Ook een driedubbele wissel van Wiegman na ruim een uur spelen bracht daar geen verandering in.

Daardoor brak alsnog een spannende slotfase aan voor Engeland. Oostenrijk wist de Engelse defensie met hoge voorzetten vanaf de zijkant verschillende keren aan het wankelen te brengen, maar de nummer 21 van de FIFA-ranglijst dwong weinig kansen af. De enige grote kans, een krulschot naar de verre hoek zo'n tien minuten voor tijd, was een prooi voor keeper Mary Earps.

Engeland beleefde zo de gehoopte start van het EK op Old Trafford, op een avond waarop het vrouwenvoetbal zichzelf op de kaart zette. Wiegman hoopt met het gastland op 31 juli daadwerkelijk geschiedenis te schrijven. Dan is de finale op een uitverkocht Wembley.