Dominique Janssen is lang geïrriteerd geweest dat ze bij de Oranjevrouwen als linksback moest spelen en niet als centrale verdediger. Na een gesprek met haar mental coach zette ze haar teleurstelling opzij. "Ik heb het nu geaccepteerd."

Het was twee weken geleden, vlak voor de oefeninterland tegen Engeland, toen Janssen naar haar mental coach stapte. "Het was een heel simpel gesprek. Ik zei dat ik worstelde met mijn positie en het vervelend vond om als linksback te spelen. Toen zei hij: 'Je moet geen appels met peren vergelijken. Je kan niet zoals een centrale verdediger op de backpositie spelen.'"

Na zijn komst in september vorig jaar veranderde bondscoach Mark Parsons de positie van Janssen: ze verhuisde van het centrum naar de linkerkant van de verdediging. Die ingreep leidde tot veel onbegrip bij Janssen, die bij haar club VfL Wolfsburg al jaren een vaste waarde als centrale verdediger is.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"Ik was geïrriteerd dat ik niet centraal mocht spelen en had dat te veel in mijn kop zitten", erkent Janssen. Ondanks haar ergernis liet Parsons haar als linksachter staan, vooral omdat hij daar alleen Merel van Dongen en Marisa Olislagers als opties heeft. In het centrum van de verdediging koos hij voor de ervaren Stefanie van der Gragt (Ajax) en talent Aniek Nouwen (Chelsea).

Janssen zegt de knop te hebben omgezet. "Ik vind mezelf nog altijd beter als centrale verdediger, maar ik probeer de backpositie op een andere manier in te vullen. Ik heb het nu geaccepteerd en weet dat ik het kan. Ik wil nu de beste back van het toernooi worden en voor het team de beste Dominique laten zien."

Dominique Janssen in duel als linksback in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Dominique Janssen in duel als linksback in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Foto: Getty Images

'Zou jammer zijn als ik door irritaties minder kan geven'

Janssen weet dat er als linksback andere kwaliteiten van haar gevraagd worden dan als centrale verdediger. "Je moet veel meer sprinten en veel meer lopen. Dat is nieuw. Maar ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Ik ben fit genoeg en kan het ook gewoon. Soms moet je net op het tandvlees bijten om die sprint wel door te kunnen zetten. Tijdens het EK wil ik er alles uit halen."

Opvallend was dat Janssen afgelopen zaterdag in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland in de tweede helft weer als centrumverdediger speelde. Het schopte haar goede gevoel over de linksbackpositie niet in de war. "Toen ik weer centraal achterin speelde, dacht ik wel: dit is heel erg leuk. Maar op de back doe ik ook wat ik kan. Die mentale progressie heb ik geboekt."

Janssen zegt blij en opgelucht te zijn dat ze nu niet meer met de pest in haar lijf rondloopt over haar positie bij de Oranjevrouwen. "Ik wil het gewoon goed doen en niet geïrriteerd zijn. Het zou jammer zijn als je daardoor 5 procent minder kunt geven."

Dominique Janssen vormt nu met aanvaller Lieke Martens een twee-eenheid op de linkerflank. Dominique Janssen vormt nu met aanvaller Lieke Martens een twee-eenheid op de linkerflank. Foto: Getty Images

'Laten ons niet omlaag brengen'

De andere positie voor Janssen heeft nog niet tot een sterkere defensie van Nederland geleid. De verdediging wordt vaak beschouwd als de zwakste linie van de Oranjevrouwen, iets waar Janssen weinig waarde aan hecht.

"Ik ben bezig om de beste versie van mezelf te zijn en mijn beste prestaties te laten zien. We zijn hard aan het werk om beter te worden. Ik denk dat we de laatste tijd stapjes gezet. En we laten ons niet door de media omlaag brengen."

"We focussen ons op de goede dingen. Drie weken voor het toernooi is het misschien niet perfect, maar misschien is het dat nu wel. Dan gaan de media alleen maar positieve dingen schrijven. Je moet het vooral bij jezelf zoeken."

Met Janssen hoogstwaarschijnlijk in de basis beginnen de Oranjevrouwen zaterdag aan hun EK met de groepswedstrijd tegen Zweden. Het duel wordt om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het stadion van Sheffield United gespeeld. Zweden was de verliezend finalist op de Olympische Spelen in Tokio en geldt als een van de favorieten voor de eindzege.