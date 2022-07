Lieke Martens vindt dat de spelers in het vrouwenvoetbal meer vrije dagen moeten krijgen. De vedette van de Oranjevrouwen ziet in de zware blessure van oud-ploeggenote en sterspeler Alèxia Putellas het bewijs dat er te veel gevraagd wordt van de spelers.

"Dit zegt wel wat over de intensiteit van het seizoen en dat wordt een beetje onderschat", zei Martens woensdag na de training van de Oranjevrouwen in het Engelse Carrington over de blessure van Putellas.

"Je hebt een heel zwaar seizoen achter de rug. In de winterstop moet je het doen met vijf dagen en in de zomer krijgen we twee weken vrij voordat het nieuwe seizoen voor de deur staat. Er moet meer rust ingebouwd worden. De manier van trainen is allemaal goed, maar het lichaam heeft soms ook rust nodig."

Net als in het mannenvoetbal is de overvolle speelkalender in het vrouwenvoetbal al langer een reden tot zorg. Twaalf Europese topclubs sloegen onlangs alarm in de Engelse krant The Daily Telegraph. Zij vrezen niet alleen voor ernstige blessures omdat spelers mede vanwege het EK maar kort op vakantie kunnen, maar ook voor burn-outs.

Martens zag afgelopen seizoen bij haar oude club FC Barcelona al veel spelers uitvallen met blessures. Zelf was ze in het voorjaar ook twee maanden uitgeschakeld door een knie- en hamstringblessure. Dinsdag kwam daar Putellas bij: de winnares van de Gouden Bal van vorig jaar en de grote ster in het vrouwenvoetbal scheurde tijdens een training van Spanje haar voorste kruisband, waardoor de middenvelder noodgedwongen het toernooi moet missen.

Volgens Martens berust dat niet op toeval. "We reizen veel, spelen twee wedstrijden in de week en trainen elke dag. Ik denk dat er soms momenten mogen zijn dat we meer rust hebben. Die zijn er gewoon niet. Je moet maar door en altijd maar presteren."

"Dat wil ik ook, maar soms kan je lichaam niet door. Dan is het goed om geremd te worden door de medische staf. Van: oké nu is het genoeg. Blessures zijn part of the job bij voetbal, maar ik wil het er ook niet te veel over hebben. Het is gewoon voetbal, het is ons werk en we moeten altijd leveren. Maar ik vind het gewoon heel erg voor Alèxia na zo'n zwaar seizoen."

Lieke Martens is niet bang voor een nieuwe blessure na het wegvallen van haar oud-ploeggenote Alèxia Putellas.

'Zo'n blessure gun je niemand'

Martens nam dinsdag contact op met Putellas toen ze hoorde van het nieuws dat een flinke smet op het EK vormt. De twee speelden de afgelopen vijf jaar samen bij FC Barcelona. Martens verkaste onlangs transfervrij naar Paris Saint-Germain. "Ze is een heel goede speler en belangrijk voor het nationale team en het vrouwenvoetbal. Dit gun je niemand."

Voor Martens is de blessure van haar voormalige ploeggenote geen reden om bang te zijn voor een nieuwe blessure. "Als ik moet ga nadenken hoeveel tikken ik per wedstrijd krijg, kan ik beter niet aan de wedstrijd beginnen. Dat is de verkeerde mindset."

"Jullie hameren er nu op hoeveel ik gemist heb. Ik heb het mooiste deel van het seizoen gemist. Daar baal ik echt van. Maar na Alexia had ik de beste statistieken bij Barcelona (23 goals en 17 assists, red.). Ik kan best terugkijken op een goed seizoen."

Lieke Martens kan niet wachten totdat het EK begint.

'Voel me goed en heb veel zin in EK'

Martens voelt zich inmiddels helemaal de oude. Ruim een maand geleden maakte ze haar rentree bij FC Barcelona en ruim een week geleden tegen Belarus speelde ze voor het eerst in lange tijd negentig minuten bij de Oranjevrouwen. In dat duel nam ze Nederland met twee assists ouderwets op sleeptouw.

Tijdens het trainingskamp maakte Martens ook haar transfer van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain rond. "Ik ben er heel erg blij mee. Ik had er ook voor kunnen kiezen om langer bij Barcelona te blijven, maar PSG hoort ook bij de top vijf beste clubs van Europa. Ze snakken naar het winnen van grote prijzen. Ik heb daar heel veel zin in. En het is natuurlijk maar op rijafstand van Nederland."

Voordat ze aan haar Franse avontuur gaat beginnen, wacht eerst het EK voor de 29-jarige Martens. Met Nederland verdedigt ze de Europese titel in Engeland. "Het wordt een zwaar toernooi. We gaan in korte tijd veel wedstrijden spelen. We gaan zien hoe het lichaam daarmee gaat dealen. Ik heb er zin in en voel me goed. Ik wil gaan knallen tegen Zweden."

Voor Nederland begint het EK komende zaterdag met een groepswedstrijd tegen Zweden. Het duel wordt om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het stadion van Sheffield United gespeeld. Zweden was de verliezend finalist op de Olympische Spelen in Tokio en geldt als een van de favorieten voor de eindzege.