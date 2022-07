De Oranjevrouwen zijn woensdag met een volledig fitte selectie op de training in het Engelse Carrington verschenen. Bondscoach Mark Parsons heeft al zijn 24 spelers tot zijn beschikking.

Nederland arriveerde dinsdag in Engeland en werkte vervolgens een besloten training af. Woensdag volgde de eerste openbare sessie voor de pers. De ploeg van Parsons traint tijdens het EK op het trainingsveld van Stockport County, dat uitkomt in de National League, het vijfde niveau van Engeland.

De Oranjevrouwen werken in Carrington toe naar het duel van zaterdag met Zweden, dat in Sheffield de eerste tegenstander van Nederland op het EK is. Zweden is de verliezend finalist op de Olympische Spelen in Tokio. Zo'n 2.500 Nederlandse fans reizen af naar Sheffield.

Na de wedstrijd tegen Zweden volgen duels met Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield). De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het EK. Vijf jaar geleden pakte Nederland onder leiding van de huidige Engelse bondscoach Sarina Wiegman de Europese titel in eigen land.

Het Engeland van Wiegman opent woensdag het EK met een duel op een uitverkocht Old Trafford tegen Oostenrijk. Het gastland is de grote favoriet voor de eindzege, Nederland is een van de outsiders.