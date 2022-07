Alèxia Putellas heeft vlak voor de start van het EK vrouwenvoetbal in Engeland een zware knieblessure opgelopen. De superster van de Spaanse ploeg moet het toernooi vanwege het kwetsuur laten schieten.

De 28-jarige Putellas meldde zich dinsdag met krukken in het ziekenhuis voor een onderzoek naar de blessure, die ze heeft opgelopen tijdens de training. Uit de scans bleek dat ze de voorste kruisband van haar linkerknie heeft gescheurd en maanden moet revalideren.

Putellas is met honderd interlands de recordinternational van Spanje en wordt gezien als een van de beste voetbalsters ter wereld. Vorig jaar won de speelster van FC Barcelona de Ballon d'Or Féminin en de trofee voor The Best FIFA Women's Player.

Dit jaar was Putellas met 34 goals en 18 assists in vorm bij Barcelona, dat kampioen werd zonder ook maar een punt te verliezen. Ze werd bovendien in de Champions League benoemd tot speelster van het toernooi.

Vorige week werd bekend dat ook Jennifer Hermoso vanwege een knieblessure niet inzetbaar is tijdens het EK. De Spaanse is eveneens een van de sterren van Barcelona en werd vorig jaar tweede in de Ballon d'Or-verkiezing, achter Putellas.

Voor Spanje begint het EK vrijdag met een groepswedstrijd tegen Finland. Daarna staan duels met Duitsland (volgende week dinsdag) en Denemarken (volgende week zaterdag) op het programma. Engeland opent het toernooi woensdag tegen Oostenrijk.