Bondscoach Sarina Wiegman is onder de indruk van Old Trafford. In het iconische stadion van Manchester United opent gastland en topfavoriet Engeland woensdag voor het oog van 74.000 fans het EK tegen Oostenrijk.

"Nu voel ik pas hoe groot dit is", zei Wiegman dinsdagavond toen ze de bomvolle perszaal in keek. "Het is ongelooflijk en erg opwindend om hier te mogen spelen. We gaan over een uurtje trainen om aan het stadion te wennen. Daarna gaan we het morgen zien. Ik kan niet wachten."

Het Engeland van Wiegman begint als de grote favoriet voor de Europese titel aan het toernooi. Sinds de aanstelling van de Nederlandse in september vorig jaar verloren de 'Lionesses' geen wedstrijd. In de veertien duels onder leiding van Wiegman kreeg Engeland slechts drie goals tegen.

Wiegman greep haar persconferentie nog eens aan om de hooggespannen verwachtingen te temperen. "Het vrouwenvoetbal heeft zich zo sterk ontwikkeld dat veel landen dit toernooi kunnen winnen. Het is moeilijk te voorspellen. Veel landen bevinden zich in een goede positie, wij ook. Op toernooien kunnen vreemde dingen gebeuren. Ik hoop dat dit in ons voordeel is."

'Verwacht een zware wedstrijd tegen Oostenrijk'

De 52-jarige bondscoach probeerde ook de druk weg te nemen bij de openingswedstrijd tegen Oostenrijk. "Ik verwacht een zware wedstrijd, omdat Oostenrijk een sterk team is", zei ze over de nummer 21 van de FIFA-ranglijst. "Maar als wij op ons best spelen, kunnen we deze wedstrijd domineren."

Wiegman werd op haar persconferentie ook gevraagd naar de recente verklaringen van oud-bondscoach Vera Pauw, die zei als jonge speelster te zijn verkracht door een coach van de KNVB. Later was ze ook twee keer het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. "Het is verschrikkelijk als zoiets je overkomt, in welke situatie dan ook", antwoordde Wiegman. "Maar ik richt me op het EK. Daarom wil ik het hier graag bij houden."

De perszaal van Old Trafford zat helemaal vol voor de persconferentie van Sarina Wiegman. De perszaal van Old Trafford zat helemaal vol voor de persconferentie van Sarina Wiegman. Foto: Getty Images

Aanvoerder: 'Druk is een voorrecht'

Ook de Engelse aanvoerder Leah Williamson kijkt uit naar de openingswedstrijd op Old Trafford. "Ik ben erg trots", zei ze naast Wiegman. "Ik weet zeker dat morgen een herinnering voor het leven zal worden."

Williamson vindt het niet erg dat de verwachtingen in Engeland hooggespannen zijn. "We zijn geen robots, er zullen zenuwen zijn. We zijn op de hoogte van de verwachtingen. Maar we genieten er ook van. Druk is een voorrecht. Het is iets wat we omarmen."

Engeland-Oostenrijk begint woensdag om 21.00 uur op het uitverkochte Old Trafford. Naast Engeland en Oostenrijk zitten Noord-Ierland en Noorwegen in groep A. Zij nemen het donderdag tegen elkaar op. De Oranjevrouwen komen zaterdag tegen Zweden voor het eerst in actie op het EK.