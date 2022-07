Een wedstrijd op een uitverkocht Old Trafford of Wembley was lange tijd ondenkbaar in het vrouwenvoetbal. Op het komende EK, dat woensdag begint met Engeland-Oostenrijk op Old Trafford, is dat een feit. Steeds meer fans weten wedstrijden in het vrouwenvoetbal te vinden, waardoor record na record sneuvelt.

Sherida Spitse kon zich de atmosfeer van haar debuutwedstrijd voor de Oranjevrouwen onlangs nog goed herinneren. Het was zestien jaar geleden, in het stadion van Charlton Athletic, met Engeland als tegenstander. Nog geen achtduizend mensen zaten op de tribunes van de toenmalige Premier League-club.

In de zestien jaar lange interlandcarrière van Spitse is de publieke belangstelling voor het vrouwenvoetbal explosief gestegen. Twee weken geleden zaten een kleine twintigduizend mensen op de tribunes van het stadion van Leeds United voor de oefeninterland tussen Engeland en Nederland.

Dat aantal steekt nog schril af bij het komende EK, dat voor een nieuw toeschouwersrecord gaat zorgen. De UEFA meldde vrijdag dat er in totaal 500.000 kaarten waren verkocht, waarmee het oude EK-record wordt verpulverd. Dat staat op 240.000 verkochte kaarten, bij het EK van vijf jaar geleden in Nederland. Er zijn 700.000 kaarten beschikbaar gesteld voor het EK in Engeland.

De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is ook af te zien aan het stadion waarin de finale wordt gespeeld. De Oranjevrouwen veroverden vijf jaar geleden de Europese titel in De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente dat plaats biedt aan 30.000 fans.

Voor het EK in Engeland is het iconische Wembley gekozen als finalestadion. Dat bleek geen megalomaan plan: de 87.200 tickets waren in maart binnen een uur uitverkocht. Ook voor de openingswedstrijd van het toernooi, die tussen gastland Engeland en Oostenrijk op Old Trafford, zijn geen kaartjes meer te krijgen. Dat betekent dat ruim 74.000 mensen bij het duel zijn.

Ook clubteams in grote stadions

In het vrouwenvoetbal komen de uitverkochte wedstrijden in grote stadions niet uit de lucht vallen. Ook de vrouwen zijn steeds vaker in staat om de megastadions van de mannen vol te krijgen, ook al worden er bij de vrouwen lagere entreeprijzen gehanteerd en spelen de meeste clubs hun competitiewedstrijden in een klein onderkomen of op een trainings- of amateurcomplex.

Zo zorgde FC Barcelona afgelopen seizoen voor een doorbraak in het vrouwenvoetbal door de Champions League-wedstrijden tegen aartsrivaal Real Madrid én VfL Wolfsburg in Camp Nou te spelen. Beide duels waren binnen een paar dagen uitverkocht, wat voor een nieuw toeschouwersrecord in het clubvoetbal (91.648 fans) zorgde.

Voor sterspeler Alèxia Putellas, die dinsdag haar voorste kruisband scheurde, markeerden die wedstrijden het begin van een nieuw tijdperk in het vrouwenvoetbal. "De wedstrijd heeft veel mensen geïnspireerd, met name meisjes die naar het stadion zijn gekomen of die op televisie hebben gekeken. Hier gaan we in de toekomst de vruchten van plukken. Hierdoor gaan veel meisjes dromen."

Steeds meer clubs gaan overstag: zo spelen de vrouwen van Arsenal, de club van Vivianne Miedema, vanaf komend seizoen zes keer in het Emirates Stadium. Dat gebeurde in het afgelopen seizoen ook al vier keer. In Nederland werd De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in mei in De Kuip gespeeld.

Het toenemende stadionbezoek in Engeland heeft onder meer te maken met de groeiende belangstelling van de media. 35 wedstrijden in de Women's Super League worden sinds afgelopen seizoen rechtstreeks uitgezonden door Sky Sports, de grootste sportzender van het land.

IJsland moet twee groepswedstrijden in het kleine Manchester City Academy Stadium spelen. IJsland moet twee groepswedstrijden in het kleine Manchester City Academy Stadium spelen. Foto: Reuters

Ook kritiek: IJsland in ministadion

Hoewel het EK voor een toeschouwersrecord gaat zorgen, is er ook kritiek op de UEFA. Bij IJsland zijn ze woedend dat ze hun groepswedstrijden tegen België en Italië moeten afwerken in het Manchester City Academy Stadium. Omdat de UEFA staanplaatsen verbiedt, zijn er slechts 4.700 fans welkom.

"Dit is respectloos richting het vrouwenvoetbal", zei de IJslandse sterspeler Sara Björk Gunnarsdóttir, die voor Olympique Lyonnais speelt. "Het is zoveel groter dan mensen denken. Je denkt dat het vrouwenvoetbal op dit EK twee stappen vooruit gaat zetten, maar nu zet het een stap terug."

"Ik weet niet wat er in hun hoofd omgaat en of de organisatoren het vrouwenvoetbal een beetje volgen. Het vrouwenvoetbal explodeert vandaag de dag. Het gaat zoveel beter dan dit. Dit slaat helemaal nergens op."

De toernooiorganisatie besloot geen andere locatie te zoeken na de snoeiharde kritiek van Gunnarsdóttir. De wedstrijden in het ministadion in Bradford vormen daarmee een smetje op een toernooi dat het vrouwenvoetbal tot ongekende hoogtes doet stijgen.