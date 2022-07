Bondscoach Mark Parsons reist komende week vol vertrouwen af naar het EK. Volgens de bondscoach heeft zijn team een metamorfose ondergaan na het fiasco van ruim een week geleden tegen het Engeland van voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman (5-1).

"Ik zei voor het duel met Engeland tegen mijn stafleden dat we na deze wedstrijd een totaal ander team zouden zijn. En dat is gebeurd", zei Parsons na afloop van het gewonnen uitzwaaiduel met Finland (2-0). "We zijn zoveel beter geworden en weten van elkaar wat we moeten doen. Dat is een flinke opsteker."

Acht dagen na de afgang in Leeds konden de Oranjevrouwen echter ook niet overtuigen in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. De nummer 29 van de FIFA-ranglijst had voor een groot deel van de wedstrijd het betere van het spel. De openingstreffer van Miedema na een half uur spelen, kwam uit de lucht vallen. Twintig voor tijd scoorde de spits uit een spaarzaam goede aanval de 2-0.

"We moeten beter zijn voor de wedstrijd tegen Zweden, zeker aanvallend", doelde Parsons op het eerste groepsduel van de Oranjevrouwen op het EK, die komende zaterdag in Sheffield gespeeld wordt. "Je wilt altijd op volle toeren draaien, maar we moeten ook kijken naar waar we vandaan komen. We hebben weer een stap voorwaarts gezet."

Om die reden gaf Parsons het team een acht voor het spel tegen Finland, een nogal hoog cijfer gezien het moeizame optreden. "Er zaten goede en oké momenten tussen. Deze wedstrijd voelde wat anders dan andere wedstrijden, omdat het de laatste voor een EK is. Niemand wil geblesseerd raken. Maar de mindset was prima."

EK-programma Oranjevrouwen 9 juli in Sheffield: Nederland-Zweden (21.00 uur)

13 juli in Leigh: Nederland-Portugal (21.00 uur)

17 juli in Sheffield: Zwitserland-Nederland (18.00 uur)

De Oranjevrouwen werden zaterdag tegen Finland uitgezwaaid door het publiek in Enschede. De Oranjevrouwen werden zaterdag tegen Finland uitgezwaaid door het publiek in Enschede. Foto: Getty Images

Spitse: 'Moeten veel rustiger zijn aan de bal'

Sherida Spitse was een stuk kritischer op het spel van de Oranjevrouwen dan Parsons. De recordinternational vindt dat de spelers aanvallend verkeerde keuzes maakten. "Aan de bal moeten we rustiger zijn", zei de middenvelder na afloop.

"We winnen de bal en zijn 'm te snel kwijt. Dan kan je er weer achteraan en dat kost ontiegelijk veel energie. We houden de nul en scoren twee goede doelpunten, maar uit deze wedstrijd kunnen we veel halen."

De Oranjevrouwen reizen dinsdag af naar Engeland voor het EK. Na de openingswedstrijd van zaterdag in Sheffield tegen Zweden spelen de Oranjevrouwen in de groepsfase tegen Portugal en Zwitserland. Het duel met Portugal is op 13 juli en de wedstrijd tegen Zwitserland is vier dagen later.