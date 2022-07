De Oranjevrouwen leven mee met Vera Pauw. De oud-bondscoach van Nederland zei vrijdag als jonge speelster verkracht te zijn door een coach van de KNVB. Ook beweerde ze later nog twee keer slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag bij de bond.

Bondscoach Mark Parsons riep vrijdag enkele ervaren spelers en stafleden bij elkaar om hen in te lichten over de aanstaande onthullingen van Pauw in NRC. Een van hen was Sherida Spitse. De recordinternational maakte in 2006 onder Pauw haar debuut bij de Oranjevrouwen en is met Renate Jansen de enige speler uit de huidige selectie die onder de geboren Amsterdamse uitkwam. Pauw vertrok in 2010 uit Zeist.

"Het is pijnlijk", zegt Spitse zaterdag na afloop van de oefeninterland tegen Finland, die Nederland met 2-0 won. Veel zegt de middenvelder niet over de zaak kwijt te kunnen, omdat ze de details ervan niet kent. Ze heeft nog niet de mogelijkheid gehad om Pauw een bericht te sturen, ook al spreken ze elkaar nog af en toe. "Maar dat dit haar is overkomen, is pijnlijk."

Parsons spreekt woorden van gelijke strekking. De Engelse coach ontmoette Pauw één keer, tijdens hun gezamenlijke tijd in de Verenigde Staten. Pauw werkte in het seizoen 2017/2018 als coach bij Houston Dash, terwijl Parsons onder contract stond bij Portland Thorns.

"Het was schokkend en verdrietig nieuws om te horen", zegt Parsons. "Maar ik prijs haar moed om hiermee naar buiten te komen. Ik hoop dat ze de steun krijgt om hier goed mee om te gaan. Het team heeft goed werk verricht: ze hebben zich gefocust op waar we hier voor zijn. Maar natuurlijk zit Vera in onze gedachten. En in dat van vele mensen."

In de selectie is het verhaal van Pauw ter sprake gekomen, vertelt Spitse. "We hebben erover gelezen en het er heel even over gehad. Maar we waren voornamelijk met deze wedstrijd tegen Finland bezig. Natuurlijk, voor Vera is dit niet leuk, maar wij zijn wel bezig met het EK. Dit heeft niet afgeleid."

'Er is een fijne en veilige werkomgeving'

Pauw zei niet alleen verkracht te zijn door Piet Buter in 1986, maar ook slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag door twee andere mannen, die ook werkzaam waren bij de voetbalbond. In 1997 werd ze van achteren tussen haar benen gegrepen door een oudere docent. Dat overkwam haar weer in 2004.

Spitse benadrukt dat zij geen slechte ervaringen heeft gehad met mannelijke medewerkers bij de KNVB. "Ik kan alleen voor mezelf spreken: ik zit al een aantal jaar bij het Nederlands elftal en ik ervaar het als een fijne en veilige werkomgeving."

"Ik heb hier geen last van gehad, met welke coach ik ook heb gewerkt. Wij zijn altijd bezig met trainingen, wedstrijden en voorbereidingen op toernooien. Dit leeft niet bij ons in de groep. Als anderen iets hebben meegemaakt, moeten ze hun verhaal met elkaar of met de KNVB gaan delen."

NU.nl heeft KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, die verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal bij de bond, zaterdag benaderd voor een uitgebreide reactie. Via zijn persvoorlichter liet hij weten dat de KNVB het bij de vrijdag gepubliceerde verklaring laat, waarin de bond spijt betuigt.