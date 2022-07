De Oranjevrouwen hebben zaterdag hun laatste duel voor de start van het EK in Engeland gewonnen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons overtuigde niet in Enschede, maar rekende dankzij twee doelpunten van sterspeler Vivianne Miedema wel af met Finland: 2-0.

Nederland ploeterde een half uur lang tegen Finland toen Miedema met een droog schot de score opende in De Grolsch Veste. De nummer 29 van de FIFA-ranglijst had tot het openingsdoelpunt het betere van het spel tegen de regerend Europees kampioen.

Ook in de tweede helft hield het spel van de Oranjevrouwen bepaald niet over, maar opnieuw maakte Miedema het verschil. Met een schuiver van dichtbij bepaalde de topscorer aller tijden in de 71e minuut de eindstand op 2-0.

Met de povere zege kenden de Oranjevrouwen een matige generale voor het EK in Engeland. De titelverdediger speelt volgende week zaterdag de eerste groepswedstrijd in Sheffield. Dan is Zweden, dat net als Nederland tot de kanshebbers voor de Europese titel wordt gerekend, de tegenstander. Daarna volgen duels met Portugal en Zwitserland.

Het duel in Enschede werd overschaduwd door de beschuldigingen van oud-bondscoach Vera Pauw. Pauw zegt in 1986 als jonge speelster verkracht te zijn door Piet Buter, die op dat moment coach bij de KNVB was. Ook beweerde ze twee keer het slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag door twee andere mannen, die ook werkzaam waren bij de voetbalbond. De KNVB bood vrijdag zijn excuses aan.

EK-programma Oranjevrouwen 9 juli in Sheffield: Nederland-Zweden (21.00 uur)

13 juli in Leigh: Nederland-Portugal (21.00 uur)

17 juli in Sheffield: Zwitserland-Nederland (18.00 uur)

Vivianne Miedema maakte haar 92e en 93e doelpunt voor de Oranjevrouwen. Vivianne Miedema maakte haar 92e en 93e doelpunt voor de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Oranjevrouwen ploeteren vanaf de aftrap

Een dag na de schokkende onthullingen van Pauw moesten de Oranjevrouwen de aandacht verleggen naar het voetbal, maar de ploeg van Parsons deed dat verre van overtuigend. Ook met Daniëlle van de Donk terug in de basis kreeg Nederland geen grip op het bescheiden Finland.

De ploeterende Oranjevrouwen konden in de openingsfase alleen in de omschakeling voor gevaar zorgen tegen de nummer 29 van de FIFA-ranglijst, die veel makkelijker voetbalde. Via Miedema brak Nederland wel twee keer door de Finse stellingen, maar de spits kwam niet verder dan een schot in de handen van de Finse keeper Tinja-Riikka Korpela.

Uit het niets was het na een half uur spelen raak. Miedema kreeg van de Finse defensie alle ruimte om uit te halen en dat deed de sterspeler van Arsenal met verve. Voor de topscorer aller tijden was het haar 92e doelpunt voor de Oranjevrouwen. Omdat Lynn Wilms op slag van rust de bal van de doellijn kopte, ging Nederland ook met een 1-0-voorsprong de kleedkamer opzoeken.

Invaller Kerstin Casparij (links) krijgt de felicitaties voor haar assist bij de 2-0 van Vivianne Miedema. Invaller Kerstin Casparij (links) krijgt de felicitaties voor haar assist bij de 2-0 van Vivianne Miedema. Foto: Pro Shots

Miedema maakt ook na rust het verschil

Ook met het inbrengen van de jonge talenten Marisa Olislagers (voor Stefanie van der Gragt) en Kerstin Casparij (voor Wilms) kwamen de Oranjevrouwen voor een groot deel van de tweede helft zelden aan aanvallen toe. Omdat de bezoekers ook niet bij machte waren om iets uit te richten, tekende zich een povere tweede helft af in De Grolsch Veste.

De vijftienduizend toeschouwers konden in de 71e minuut eindelijk uit hun stoel veren: uit een van de weinig vlot lopende aanvallen van Nederland was het opnieuw raak voor Miedema. De spits kreeg een niet te missen kans op aangeven van invaller Casparij.

Finland had een kwartier voor tijd nog een kans op de aansluitingstreffer, maar een slippertje van Dominique Janssen werd niet afgestraft. Zo wonnen de Oranjevrouwen wel in Enschede, maar zijn er richting het EK nog genoeg zorgen voor bondscoach Parsons.