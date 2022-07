Daniëlle van de Donk maakt zaterdag in de oefeninterland tegen Finland (aftrap 18.00 uur) haar rentree in de basis van de Oranjevrouwen. In de laatste wedstrijd voor de start van het EK krijgt de aanvallende middenvelder, die lang uitgeschakeld was door een voetblessure, de voorkeur boven Victoria Pelova.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens.

De dertigjarige Van de Donk moest het in de afgelopen twee interlands doen met invalbeurten: ze kwam vorige week vrijdag in de dramatisch verlopen oefeninterland tegen Engeland (5-1-nederlaag) na rust binnen de lijnen en ze kreeg dinsdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (3-0) 25 minuten speeltijd.

Bondscoach Mark Parsons zei geen grote risico's te willen nemen met Van de Donk, die ruim negen maanden aan de kant stond met een zeldzame en zware voetblessure. Ze bleek net op tijd fit voor het EK. Begin vorige maand maakte ze haar rentree bij haar club Olympique Lyonnais.

Dit keer vindt Parsons dat de tijd rijp is om Van de Donk een basisplaats te geven. De 125-voudig international neemt de plaats in van Pelova, die de afgelopen interlands geen overtuigende indruk maakte. Verder houdt de Engelse bondscoach vast aan zijn vertrouwde namen.

De uitzwaaiwedstrijd tegen Finland is voor de Oranjevrouwen het laatste duel voor het EK in Engeland. De titelverdediger speelt volgende week zaterdag in Sheffield zijn eerste groepswedstrijd. Dan is Zweden, dat eveneens een kanshebber voor de Europese titel is, de tegenstander. Daarna volgen duels met Portugal en Zwitserland.

EK-programma Oranjevrouwen 9 juli in Sheffield: Nederland-Zweden (21.00 uur)

13 juli in Leigh: Nederland-Portugal (21.00 uur)

17 juli in Sheffield: Zwitserland-Nederland (18.00 uur)

Oud-bondscoach Vera Pauw onthulde vrijdag dat ze als jonge speelster is verkracht door een hoge functionaris bij de KNVB. Oud-bondscoach Vera Pauw onthulde vrijdag dat ze als jonge speelster is verkracht door een hoge functionaris bij de KNVB. Foto: Getty Images

Duel volgt dag na onthullingen Pauw

Het duel in Enschede volgt een dag nadat oud-bondscoach Vera Pauw had onthuld dat ze in 1986 als jonge speelster is verkracht door een hoge functionaris bij de KNVB. Via het AD kwam zaterdag de naam van Piet Buter naar voren. Buter, die van 1987 tot 1989 bondscoach van de Oranjevrouwen was, werkte toen als coach bij de bond.

Later was Pauw ook twee keer slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag door twee andere mannen, die ook werkzaam waren bij de voetbalbond. De grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal deed verschillende keren melding bij de KNVB, maar die ondernam geen actie. Volgens Pauw gebeurde dat omdat ze jarenlang werd tegengewerkt en vernederd door de voetbalbond. Pas bij haar vijfde poging liet de KNVB een extern onderzoek instellen.

Onderzoeker Marjan Olfers concludeerde in mei dat de KNVB "onvoldoende alert" heeft gereageerd op de meldingen. Daarnaast staat volgens Olfers vast dat er "onvoldoende waardering en niet-erkenning door de KNVB is van haar prestaties en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal". De KNVB bood vrijdag zijn excuses aan.

Nederland-Finland begint zaterdag om 18.00 uur in De Grolsch Veste in Enschede. Finland is de nummer 29 van de FIFA-ranglijst en heeft zich eveneens geplaatst voor het EK. De Finnen zijn met Duitsland, Denemarken en Spanje ingedeeld in poule B.