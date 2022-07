Het EK vrouwenvoetbal is vanaf woensdag niet alleen een strijd tussen zestien landen, maar ook een krachtmeting tussen de grote sterren. NU.nl zet de zes grootste vedettes van het toernooi in Engeland op een rij.

Vivianne Miedema (Nederland)

Ze verscheen in Britse televisieprogramma's, komt langs in televisiespotjes ter promotie van het EK en is de populairste speler van de Oranjevrouwen. In de aanloop naar dit EK kan niemand om de sterrenstatus van Vivianne Miedema heen.

De populariteitsprijs voor Miedema komt niet uit de lucht vallen: de 25-jarige spits van Arsenal is de grote ster van de competitie van het gastland. Met 74 doelpunten is de geboren Hoogeveense topscorer aller tijden van de Women's Super League.

Ook bij de Oranjevrouwen is Miedema flink op schot: bij het laatste grote toernooi, de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, werd ze met tien doelpunten topscorer. Het moge duidelijk zijn dat de schijnwerpers het gehele EK gericht staan op de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen.

Alèxia Putellas (Spanje)

Ze werd in oktober vorig jaar met overmacht verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar en is misschien wel de bekendste speler in het vrouwenvoetbal. In het shirt van FC Barcelona en Spanje betovert Alèxia Putellas al vele jaren de internationale stadions.

De 28-jarige Putellas speelt als aanvallende middenvelder, maar heeft de statistieken van een spits. Dit jaar kwam ze tot 34 goals en achttien assists voor FC Barcelona, dat kampioen werd zonder ook maar een punt te verliezen. In Barcelona is ze mateloos populair: veel fans dragen het shirt van Putellas.

Met Spanje is Putellas nog lang niet zo succesvol geweest. Op de laatste twee EK's bleef 'La Roja' steken in de kwartfinales. Nu de andere sterspeler Jennifer Hermoso er door een blessure niet bij is, komt veel aan op Putellas. Als grote ster kan ze die druk vast weerstaan, maar de vraag is of het team sterk genoeg is om geschiedenis te schrijven in Engeland.

Ellen White (Engeland)

Ze wordt in de Britse pers omschreven als de juweel van de Engelse aanval. Gezien haar 33 jaar is Ellen White vooral een geslepen diamant. De spits van Manchester City is de grote ster in de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman.

De statistieken van White zijn veelzeggend: met vijftig interlandgoals heeft ze op de topscorersranglijst aller tijden van Engeland (man en vrouwen) alleen Wayne Rooney (53 goals) nog voor zich. In Engeland was het groot nieuws toen ze in april haar vijftigste interlanddoelpunt maakte.

White heeft niet haar beste seizoen achter de rug bij City, waarvoor ze slechts vier keer scoorde. Ook testte ze twee weken voor het EK positief op het coronavirus. White zal het dus over een andere boeg moeten gooien om het voetbalgekke Engeland aan de eerste titel te helpen. Het zal haar vast een standbeeld opleveren als ze daarin slaagt.

Pernille Harder (Denemarken)

Met een afkoopsom van 250.000 euro mag Pernille Harder zich sinds de zomer van 2020 de duurste vrouwelijke voetballer aller tijden noemen. En dat bedrag telde Chelsea, dat haar destijds overnam van VfL Wolfsburg, niet zomaar neer: Harder is tweevoudig Speelster van het Jaar bij de UEFA.

Met haar fluwelen techniek wordt Harder algemeen beschouwd als een van de beste spelers aller tijden in het vrouwenvoetbal. De Oranjevrouwen hebben daar ook kennis mee gemaakt: Harder maakte vijf jaar geleden de 2-2 in de EK-finale in Enschede, die Nederland na rust met 4-2 won.

Een nieuwe EK-finale lijkt onhaalbaar voor Denemarken en Harder, die met haar club Chelsea dit seizoen liefst drie prijzen won. Daarvoor lijkt de concurrentie de afgelopen jaren te sterk geworden. Maar met de creatieve ingevingen van Harder op de linkerflank van de aanval kan Denemarken het zomaar weer ver schoppen.

Ada Hegerberg (Noorwegen)

Als corona niet had bestaan en het EK volgens plan vorig jaar was gehouden in Engeland, hadden we Ada Hegerberg nooit op de Engelse velden zien schitteren. De winnares van de eerste Ballon d'Or in de geschiedenis was liefst 21 maanden uitgeschakeld door een zware knieblessure. Pas eind vorig jaar maakte de spits haar rentree bij haar club Olympique Lyonnais.

Daarnaast speelde een langslepend conflict met de Noorse voetbalbond, die de vrouwen tot onbegrip van Hegerberg minder geld gaf dan de mannen. Om die reden stelde ze zich sinds het EK van 2017, waarbij grootmacht Noorwegen al in de groepsfase werd uitgeschakeld, niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg.

Begin dit jaar werden de plooien gladgestreken en is Hegerberg terug in de Noorse selectie. En daarmee keert ook een van de beste spitsen ter wereld terug op het hoogste podium. Ze scoorde liefst 320 keer in 342 duels, waaronder eind mei in de gewonnen Champions League-finale tegen FC Barcelona (1-3).

Marie-Antoinette Katoto (Frankrijk)

Van alle zes spelers is Marie-Antoinette Katoto wellicht de onbekendste, maar de spits van Frankrijk heeft alles in zich om de nieuwe ster van het vrouwenvoetbal te worden. Katoto werd afgelopen seizoen topscorer van de Franse competitie.

De topscorerstitel voor de aanvaller van Paris Saint-Germain kwam niet als een verrassing. Katoto is pas 23 jaar oud, maar heeft al meer dan honderd competitiedoelpunten voor de Parijzenaars gemaakt. Vanaf komend seizoen zal ze bediend worden door onder anderen Lieke Martens, die Barcelona inruilt voor de hoofdstad van Frankrijk.

Katoto toonde in februari al haar klasse tegen de Oranjevrouwen: ze scoorde twee keer in de met 3-1 gewonnen oefeninterland. Op het eerste grote toernooi in haar loopbaan kan de fysiek sterke spits zomaar haar grote doorbraak beleven.