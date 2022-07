De Oranjevrouwen beginnen zaterdag aan hun jacht op titelprolongatie op het EK in Engeland. NU.nl zet de vijf grootste concurrenten van de ploeg van bondscoach Mark Parsons op een rij.

Topfavoriet: Engeland

Bondscoach Sarina Wiegman weet als geen ander hoe je een vrouwenploeg Europees kampioen moet maken: in 2017 leidde ze de Oranjevrouwen naar de eerste titel in de geschiedenis. Het was voor de Engelse bond reden om de Haagse vorig jaar los te weken bij de KNVB.

In nog geen jaar tijd turnde Wiegman de Engelsen om in een onverslaanbare vechtmachine. Ze verloor geen van de veertien wedstrijden sinds ze in september het roer overnam op St. George's Park, het fraaie nationale trainingscentrum van Engeland.

De indrukwekkende 5-1-oefenzege op de Oranjevrouwen anderhalve week geleden onderstreept dat Engeland de topfavoriet voor de Europese titel is. De vraag is alleen of 'The Lionesses' met de immense druk in het voetbalgekke land kunnen omgaan.

Sterspeler Ellen White (Manchester City) zal vooral de druk van de natie voelen. Het grootste wapen van Wiegman is de breedte van de selectie: alle spelers zijn actief bij Europese topclubs of in de hoog aangeschreven Women's Super League, de beste competitie ter wereld.

Engeland Bondscoach: Sarina Wiegman

Sterspeler: Ellen White (Manchester City)

Aantal eerdere EK-deelnames: 8

Beste resultaat: tweede (1984, 2009)

Sarina Wiegman geldt als topfavoriet voor de eindzege met de Engelse vrouwen. Foto: Getty Images

Favoriet: Frankrijk

De Franse vrouwen haalden nog nooit de finale van een belangrijk toernooi, maar dankzij een sterke generatie voetballers kunnen ze deze zomer eindelijk uit de schaduw van de succesvolle mannen stappen.

Met Marie-Antoinette Katoto van Paris Saint-Germain beschikt de ploeg van bondscoach Corinne Diacre over een van de beste spitsen op het EK, terwijl aanvoerder Wendie Renard van Olympique Lyon nog altijd een van de beste verdedigers ter wereld is.

De grote vraag is of bondscoach Diacre tijdens het toernooi een goede klik met de spelers heeft. Op het WK van 2019 lag de selectie op ramkoers met Diacre omdat ze slecht communiceerde en slecht over hen sprak in de pers. Mede daardoor bleven de Fransen steken in de kwartfinales.

Diacre heeft voor dit EK haar autoriteit laten gelden: ze passeerde Amandine Henry, een van de beste middenvelders ter wereld. Henry maakte in mei nog een doelpunt voor haar club Olympique Lyon in de gewonnen Champions League-finale tegen FC Barcelona.

Die ingreep heeft bepaald geen windeieren gelegd: Frankrijk won veertien interlands op rij, waaronder in februari tegen Nederland (3-1). Voor de nummer drie van de FIFA-ranglijst is het nu tijd om te oogsten. Frankrijk kan in de kwartfinales mogelijk de tegenstander van de Oranjevrouwen worden.

Frankrijk Bondscoach: Corinne Diacre

Sterspeler: Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Aantal eerdere EK-deelnames: 6

Beste resultaat: Kwartfinales (2009, 2013, 2017)

Marie-Antoinette Katoto is de belangrijkste troef van de Franse ploeg. Foto: Getty Images

Favoriet: Zweden

Als verliezend finalist op de de Olympische Spelen in Tokio is Zweden op dit EK een ploeg om serieus rekening mee te houden. Als nummer twee van de FIFA-ranglijst is de winnaar van het eerste EK in 1984 zelfs als eerste geplaatst voor het toernooi in Engeland.

In tegenstelling tot Engeland en Frankrijk beschikt Zweden niet over een absolute ster. Daarin schuilt ook de kracht van de ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson: hij kan putten uit spelers uit de Europese top en uit de sterke Zweedse competitie, die al sinds 1988 bestaat. Fridolina Rolfö van FC Barcelona is de bekendste speler.

De Oranjevrouwen openen de poulefase op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden. Nederland bewaart weliswaar goede herinneringen aan de wedstrijden tegen Zweden - op weg naar de Europese titel in 2017 (2-0) en de WK-finale twee jaar later (1-0) werd het Scandinavische land telkens verslagen - maar nu lijken de verhoudingen anders te liggen.

Caroline Seger verdient een speciale vermelding bij Zweden. De 37-jarige middenvelder speelde 230 interlands voor de nationale ploeg, waarmee ze de meest ervaren speler op dit EK is. Seger was er op het EK van 2005 al bij. Op het komende toernooi lijkt de aanvoerder ook een basisplaats te hebben.

Zweden Bondscoach: Peter Gerhardsson

Sterspeler: Fridolina Rolfö (FC Barcelona)

Aantal eerdere EK-deelnames: 10

Beste resultaat: Winst (1984)

Routinier Caroline Seger is een belangrijke kracht bij Zweden. Foto: Getty Images

Outsider: Duitsland

Er gaat geen toernooi in het vrouwenvoetbal voorbij waar Duitsland niet als kanshebber voor de titel wordt genoemd. Met twee wereldtitels, één olympische titel en acht Europese titels is Duitsland met afstand de succesvolste vrouwenploeg in geschiedenis.

De Duitsers vielen in het afgelopen decennium van hun voetstuk. De olympische titel in 2016 is voorlopig de laatste prijs van het ooit zo onaantastbare land, dat ingehaald werd door de Verenigde Staten en Nederland.

Een opleving op het EK in Engeland lijkt gezien de laatste resultaten ook een illusie: Duitsland verloor in april in de WK-kwalificatiereeks van Servië en won twee maanden eerder ook niet van toplanden als Engeland (1-3) en Spanje (1-1). Toch zijn de Duitsers, bekend als toernooivoetballers, nooit af te schrijven.

Bij afwezigheid van de geblesseerde spelmaker Dzsenifer Marozsán moet Duitsland het vooral hebben van de internationals van VfL Wolfsburg, een van de beste clubs ter wereld. Bondscoach en oud-speler Martina Voss-Tecklenburg heeft liefst acht ploeggenoten van Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms opgeroepen, onder wie aanvoerder Alexandra Popp.

Duitsland Bondscoach: Martina Voss-Tecklenburg

Sterspeler: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Aantal eerdere EK-deelnames: 10

Beste resultaat: Winst (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Duitsland is ook bij de vrouwen nooit af te schrijven. Foto: Getty Images

Outsider: Spanje

Spanje leek met Wereldvoetballer van het Jaar Alèxia Putellas en Jennifer Hermoso in de selectie een van de favorieten voor de Europese titel te zijn, maar in een paar weken tijd ziet de wereld er helemaal anders uit. Beide sterspelers haakten af met een blessure. Putellas raakte dinsdag zwaar geblesseerd aan haar knie.

Daardoor is Spanje hooguit een outsider geworden op het EK. Met negen spelers is FC Barcelona nog wel hofleverancier van de selectie van bondscoach Jorge Vilda, maar zonder de beste spelers kan 'La Roja' onmogelijk om de prijzen meedoen.

Het spel van Spanje was al niet zo sprankelend als dat van de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen. Vooral het gebrek aan doelpunten breekt de Spanjaarden in topwedstrijden lelijk op.

In dat opzicht is de absentie van Hermoso een groot gemis voor Spanje. De aanvaller van FC Barcelona is met 45 interlanddoelpunten topscorer aller tijden van de nummer vijf van de FIFA-ranglijst.

Nu Hermoso en Putellas er niet bij zijn, beschikt Spanje amper over toernooi-ervaring. 'La Roja' kwam op de laatste grote toernooien ook nooit verder dan de kwartfinales. Zonder de afwezige Putellas en Hermoso zou het een wonder zijn als dat nu wel gebeurt, al blijft Spanje altijd een gevaarlijke klant.

Spanje Bondscoach: Jorge Vilda

Sterspeler: Clàudia Pina (FC Barcelona)

Aantal eerdere EK-deelnames: 3

Beste resultaat: Halve finales (1997)