De Spaanse voetbalsters gaan zonder Jennifer Hermoso naar het EK. De 32-jarige vedette heeft in de voorbereiding een knieblessure opgelopen en mist het toernooi in Engeland.

Hermoso verhuisde onlangs van FC Barcelona naar het Mexicaanse Pachuca. Ze maakte in de afgelopen drie seizoenen bijna negentig doelpunten voor Barcelona, waarmee ze vorig jaar de Champions League won.

Dit jaar moest de Spaanse kampioen het in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi afleggen tegen Olympique Lyon. Met onder anderen Lieke Martens als invaller in de ploeg werd met 1-3 verloren.

Hermoso werd vorig jaar topscorer van de Champions League. In 91 interlands voor Spanje maakte ze 45 doelpunten, waarmee ze de topscorer aller tijden van haar land is.

De bekendste speelster in de Spaanse selectie is Alexia Putellas van FC Barcelona, die afgelopen jaar de Gouden Bal kreeg uitgereikt en ook door de FIFA werd uitgeroepen tot voetbalster van het jaar.

Spanje behoort tot de favorieten voor de Europese titel en zit samen met Duitsland, Denemarken en Finland in groep B. Het toernooi begint volgende week woensdag. Titelverdediger Oranje zit in groep C, samen met Zweden, Zwitserland en Portugal.